Max Verstappen beleefde een frustrerende middag tijdens de Grand Prix van China. De Nederlandse topcoureur viel vroegtijdig uit en pakte daardoor geen punten in het kampioenschap. Na afloop liet hij nogmaals zijn onvrede blijken over de nieuwe Formule 1-reglementen. Voormalig topschaatser Erben Wennemars kan hem wel begrijpen.

Verstappen had zondag opnieuw kritiek op de nieuwe Formule 1-regels voor 2026. De Nederlandse coureur viel in de Grand Prix van China uit, terwijl hij op de zesde plaats reed, door schade aan zijn Red Bull. Na afloop liet Verstappen zich weer duidelijk uit over de nieuwe regels. Volgens hem snapt iedereen die daarvan geniet weinig van racen.

"Het is verschrikkelijk. Als iemand dit leuk vindt, dan snapt diegene niets van racen", zo opperde Verstappen over de nieuwe regels na afloop van de GP van China. "Het is totaal niet leuk. Het is net alsof we Mario Kart spelen, dit is geen racen."

Begrip

Tijdens de uitzending van de talkshow RTL Tonight op zondagavond ging het over de frustratie van Verstappen. Schaatsicoon Erben Wennemars kon het goed begrijpen. "Dit is gewoon een winnaar die verliest. Dat mag toch gewoon?", zo opperde hij. "Natuurlijk vindt hij dit niet leuk. Het zou toch belachelijk zijn als hij hier lachend langs het parcours staat."

Wennemars vervolgde: "Dit is gewoon wat Max Verstappen is. Dat vinden we allemaal heel leuk. We accepteren het als hij wint, want dan is hij een beetje norsig maar dan wint hij nog wel. Maar nu verliest 'ie en dan vinden we het in één keer allemaal een probleem dat hij een beetje norsig is."

"En ik denk ook dat hij dit met een reden doet. Dat 'ie ook echt denkt: 'ik baal hier zo van. Ik wil gewoon dat het verandert'", zo besloot Wennemars.

Achtste plek

Na het tweede raceweekend van dit seizoen staat Verstappen met acht punten op de achtste plek in het klassement. Racing Bulls-coureur Liam Lawson heeft evenveel punten op de teller staan.