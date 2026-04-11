Lando Norris is opnieuw samen met zijn vriendin Magui Corceiro. De Formule 1-coureur en het Portugese model lijken hun relatie weer nieuw leven te hebben ingeblazen.

Eerder dit jaar leek het definitief voorbij. In februari kwam naar buiten dat het stel voor de tweede keer uit elkaar was gegaan. Toch konden Norris (26) en Corceiro (23) elkaar niet loslaten, zo is gebleken. Norris reisde volgens The Sun zelfs naar Lissabon af om haar te zien. Daar besloten ze opnieuw met elkaar te praten.

'Unfinished business'

Na een periode van stilte wilden ze hun 'unfinished business' bespreken, oftewel: volgens de twee voelt het alsof het nog niet klaar is tussen ze. De gesprekken zouden open en eerlijk zijn geweest. Beiden gaven toe fouten te hebben gemaakt. Ook boden ze hun excuses aan voor de periode vóór de breuk.

Norris en Corceiro werden dinsdagavond samen gespot bij de Champions League-wedstrijd tussen Sporting en Arsenal in Lissabon. Arsenal won dat duel met 1-0. Volgens insiders brengen ze de laatste tijd veel tijd samen door. Geen grote glamourmomenten, maar juist simpele dingen. Samen naar een wedstrijd. Samen eten in de stad.

Lando Norris en ex weer samen

"Het voelt voor hen allebei als een frisse start", zegt een bron tegen het eerder genoemde medium. De twee lijken hun relatie nog één kans te willen geven. Daarbij moeten oude ruzies in het verleden blijven. Ze zijn volgens de bron allebei bereid om compromissen te sluiten. " Ze heeft hem gemist en wil laten zien dat ze er voor hem kan zijn. Ze is een oprecht persoon die hem wil steunen, en dat waardeert hij. "

Norris kan die steun goed gebruiken. De McLaren-coureur staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap. Volgende maand komt hij weer in actie tijdens de Grand Prix van Miami. In april zijn de races in Bahrein en Saoedi-Arabië afgelast door de oorlog in het Midden-Oosten.