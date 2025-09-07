Oliver Bearman moet op zijn tellen gaan passen in de komende Formule 1-races. De coureur van Haas was dit seizoen al een aantal keer betrokken bij bestrafte acties en liep ook tijdens de GP van Italië op Monza tegen de lamp.

De twintigjarige Brit van Haas veroorzaakte tijdens de GP van Italië op Monza een crash met Carlos Sainz. Voor echt grote schade leidde het niet, maar de FIA was onverbiddelijk. Niet alleen kreeg Bearman tien seconden straf tijdens de race, die ervoor zorgden dat hij op P12 eindigde, hij kreeg ook nog eens twee strafpunten op zijn superlicentie. Bij twaalf strafpunten in twaalf maanden wordt een coureur automatisch voor één race geschorst en daar dreigt Bearman snel op komen.

Veel strafpunten

Op Monza kreeg hij namelijk zijn negende en tiende strafpunt van de FIA. Nog twee en hij wordt geschorst. Tijdens de GP van Groot-Brittannië, op 'zijn' Silverstone kreeg Bearman liefst vier strafpunten door niet te stoppen voor rode vlaggen. Ook in Monaco had hij zijn vizier niet helemaal op scherp, want toen haalde hij Sainz in terwijl dat verboden was door de rode vlaggen. Pas op 3 november raakt Bearman twee van zijn strafpunten kwijt.

Bearman vier races op scherp

Tijdens de GP van Brazilië vorig jaar werd de Haas-coureur voor het eerst gestraft met twee punten op zijn superlicentie. Sindsdien hield hij zich aardig koest, maar de punten op Monza zijn alweer de derde straf dit seizoen (in zestien races). De punten van Brazilië vervallen op 3 november, maar voor die tijd zijn er nog vier races te rijden: Azerbeidzjan, Singapore, Verenigde Staten en Mexico. Pas daarna is hij weer veilig. Max Verstappen (9 punten) is zijn 'koppositie' in het klassement van strafpunten nu kwijt aan Bearman. Hij verliest voor de GP van Brazilië ook nog eens drie punten.

Een keer eerder schorsing

Sinds de invoering van de straf zo'n dertien jaar geleden kwam het pas één keer eerder voor dat een coureur verbannen werd van een raceweekend. In 2024 was Kevin Magnussen de sjaak, toen hij de GP van Azerbeidzjan moest missen vanwege te veel strafpunten. Toevalligerwijs was dat ook een coureur van Haas.