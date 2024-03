Sergio Pérez krijgt drie plaatsen straf vanwege hinderen van Nico Hülkenberg in Australië

Sergio Pérez begint de Grand Prix van Australië zondag niet als derde, maar als zesde. De Mexicaan van Red Bull Racing heeft een gridstraf van drie plekken aan zijn broek gekregen, nadat hij Haas-coureur Nico Hülkenberg hinderde tijdens de kwalificatie.

De stewards constateerden dat Pérez in de fout ging toen de Duitser van Haas bezig was aan een snelle ronde. De Red Bull-coureur gaf Hülkenberg in bocht 13 van het circuit in Melbourne te weinig ruimte, waardoor de Duitser in de remmen moest. De stewards erkenden wel dat Pérez te laat werd gewaarschuwd dat Hülkenberg eraan kwam, maar vonden toch dat er sprake was van 'onnodig hinderen.' Tekst loopt door.

Max Verstappen ook in Australië naar pole position: 'Maar Ferrari heeft het goed voor elkaar' Ook de derde kwalificatie van het seizoen heeft Max Verstappen de snelste tijd opgeleverd. Ferrari was snel tijdens de vrije trainingen, maar toen het er echt om ging kwamen Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (vijfde) toch tekort op de wereldkampioen in zijn Red Bull.

Weinig rugdekking voor Max

Door de straf zakt Pérez op de startgrid op Albert Park terug van P3 naar P6. Bij de eerste twee grands prix van het seizoen eindigde Checo telkens als tweede achter Max Verstappen, maar voor de Mexicaan wordt het nu een stuk moeilijker om zijn Nederlandse teamgenoot van rugdekking te voorzien. Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri zijn als gevolg van de straf alle drie een plekje opgeschoven in de startvolgorde.

Verstappen zelf start vooraan tijdens de GP van Australië. Bekijk hieronder een korte samenvatting van de kwalificatie.