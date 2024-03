Formule 1 | GP Australië 2024: alles wat je moet weten over de derde race van Max Verstappen

De derde Grand Prix van het Formule 1-seizoen van 2024 vindt plaats in Australië op zondag 24 maart. Lees hier alles wat je moet weten over de race op het Albert Park Circuit in Melbourne.

Het derde raceweekend gaat van start op vrijdag 22 maart in Melbourne. De Grand Prix op het Albert Park Circuit werd vorig jaar voor het eerst gewonnen door Max Verstappen. In de kwalificatie pakte hij al pole position. Zijn teamgenoot Sergio Pérez reed al tijdens Q1 het gravel in, zette geen tijd neer en moest achteraan beginnen.

De GP van Australië in 2023 verliep chaotisch. Het was een race met veel ongelukken en tot drie keer toe een rode vlag. Twee keer kwam er een staande herstart. De derde herstart gebeurde achter de safety car in de laatste ronde. Hierdoor mocht er in deze laatste ronde niet worden ingehaald. Achter Verstappen finishte Lewis Hamilton als tweede, Pérez werd vijfde. Voor de Nederlander betekende het zijn eerste overwinning op Albert Park.

Het circuit van Melbourne

Hoewel de Grand Prix van Australië al sinds 1985 onderdeel uitmaakt van het Formule 1-kampioenschap, werd deze pas in 1996 voor het eerst op het Albert Park Circuit gereden. Tot en met 1995 werd de Australische GP op het stratencircuit van Adelaide verreden.

De race op het Albert Park Circuit bestaat uit 58 rondes van 5,278 kilometer. In totaal is de race dus 306.124 kilometer lang. Het record voor de snelste ronde werd vorig jaar gereden door Pérez in een tijd van 1:20.235.

Het Albert Park Circuit © Formula1.com

Programma GP Australië 2024

In het schema hieronder zie je het programma voor de GP in Melbourne met Nederlandse tijden. Zo weet je precies hoe laat je de wekker moet zetten om alles te volgen.