Max Verstappen ook in Australië naar pole position: 'Maar Ferrari heeft het goed voor elkaar'

Ook de derde kwalificatie van het seizoen heeft Max Verstappen de snelste tijd opgeleverd. Ferrari was snel tijdens de vrije trainingen, maar toen het er echt om ging kwamen Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (vijfde) toch tekort op de wereldkampioen in zijn Red Bull.

"Dit kwam toch wel onverwacht vandaag", zei Verstappen direct na de kwalificatie. "Ferrari lijkt heel snel op de lange, rechte stukken. Het is nog een beetje een vraagteken voor morgen natuurlijk, maar dat is alleen maar leuk. Na wat kleine aanpassingen voor Q3 voelde het wel goed aan."

Sergio Pérez

Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez zette de derde tijd neer. Lewis Hamilton liep in zijn Mercedes Q3 mis en moest het doen met de elfde tijd. Zijn ploeggenoot George Russell werd zevende. "Er had misschien meer ingezeten", zei Pérez. "Maar ik ben hier gelukkig mee. Morgen wacht er een mooie strijd met de Ferrari's."

Christian Horner

"Ik dacht echt dat Ferrari een betere kans had", aldus Red Bull-teambaas Christian Horner na de kwalificatie bij Viaplay. "Maar de balans was voor het eerste dit weekend in orde en Max reed twee goede rondes die allebei goed waren voor pole. En Sergio is derde, dus dat is een goede uitgangspositie voor morgen."

Nieuwe motor

Verstappen liet overigens voor de kwalificatie zijn motor vervangen. "We hadden ook met die oude door kunnen rijden, maar voor de zekerheid hebben we gewisseld", aldus de Limburger bij Viaplay nadat hij de 35ste pole van zijn loopbaan had veroverd. "We gaan morgen voor de overwinning, maar ik denk niet dat het makkelijk wordt. Ferrari heeft het goed voor elkaar."