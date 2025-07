Lewis Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff werkten jarenlang succesvol samen. Ook nu de Britse zevenvoudig F1-wereldkampioen voor Ferrari rijdt, zijn de twee nog close. Wolff geeft daar een opmerkelijk voorbeeld van.

Hamilton stapte dit seizoen over naar de rode auto's van Ferrari. In een interview met The Wall Street Journal blikt Wolff terug op hun samenwerking en zijn eigen loopbaan. "Toen hij besloot om te vertrekken, had dat heel ongemakkelijk kunnen worden, bijna vijandig zelfs en we hebben daar bewust over gesproken om dat te voorkomen," zegt Wolff.

"We hebben allemaal echt ons best gedaan om begripvol en meegaand te zijn. Hij is nog steeds een vriend. Hij komt in het weekend gewoon langs op kantoor, praat met de engineers, pakt wat te eten. Na veel Grands Prix' vliegt hij met mij terug."

Daten

Ook deelt Hamilton nog immer persoonlijke zaken met zijn voormalige teambaas. "We hebben andere levens, we zijn van andere generaties", zegt Wolff. "Hij laat me soms op zijn telefoon zien met wie hij flirt en met wie hij dates heeft. Dan vraagt hij: 'Zou ik met deze vrouw moeten afspreken of niet?' Dan zeg ik: 'Ja, doe het gewoon! En vertel me daarna hoe het ging.'"

Douchen

Ook Wolff krijgt een aantal persoonlijke vragen voor zijn kiezen. Ze vragen hem te schetsen hoe de maandag na een raceweekend eruitziet. Dan is hij op kantoor van het F1-team Mercedes, neemt hij een bakje koffie, pakt hij de kranten erbij en opent hij zijn mailbox.

En wie wil weten hoe hij zichzelf verzorgt, krijgt ook een hoop informatie: "Ik douche en scheer, wat ik ook onder de douche doe. Daarna gaat er nog een elektrisch scheerapparaat overheen om te zorgen dat er niks over is gebleven. En dan pas ik vitamine C, vochtinbrengende creme en zonnebrandcreme toe. En ik sproei zout in mijn haar, waarna ik de fohn er op zet."

Max Verstappen naar Mercedes?

Wie weet is Wolff binnen een paar jaar de teambaas van Max Verstappen. De Nederlandse regerend F1-wereldkampioen heeft het zwaar bij Red Bull, dat amper nog races wint. Er zijn geruchten dat Verstappen in onderhandeling is met Wolff over een overstap.