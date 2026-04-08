Max Verstappen geldt als jaren als een van de - zo niet dé - beste autocoureur van de wereld. Toch was er een Amerikaanse coureur die zichzelf beter vond dan de Nederlander. Inmiddels denkt hij daar echter toch wat anders over.

Voor veel Nederlanders is Max Verstappen de beste coureur die ons land ooit gekend heeft, en wellicht die er ooit heeft rondgereden. Daar is uiteraard niet iedereen het mee eens, maar om nota bene jezelf boven hem te plaatsen is vrij opmerkelijk. Maar dat was precies wat de Amerikaanse coureur Kyle Larson enkele jaren geleden deed.

'Beter dan Verstappen'

"Als allround-coureur ben ik beter dan Verstappen", liet hij toen optekenen. Alhoewel hij die uitspraak enige tijd later wat nuanceerde, zijn veel liefhebbers van de autosport die nog altijd niet vergeten. Ook in 2026 wordt Larson, die racet in de Nascar, daar nog aan herinnerd, al vindt hij dat Amerikaanse coureurs best wat meer respect verdienen.

Geen respect

"Ik denk dat Amerikanen over het algemeen niet het respect krijgen dat ze verdienen van Europeanen, in welke vorm dan ook", aldus de inmiddels 33-jarige Larson in de podcast Speed with Harvick and Buxton. "De Formule 1 is natuurlijk enorm groot. Het is veruit de grootste en meest bekeken motorsport die er is. Het is begrijpelijk dat hun fans daar zo op gefocust zijn en niet echt letten op wat wij hier in Amerika doen. Dat is ook prima."

Bovendien wordt zijn eerdere uitspraak over Verstappen nog maar eens opgerakeld. "Ik weet niet hoe je ooit kunt bepalen wie de beste is, en misschien hoeft dat ook niet. Ik denk dat die discussie juist leuk is", meent Larson. Toch heeft hij ook veel respect voor de Nederlander.

'Verstappen waarschijnlijk de beste'

"Hij is ongelooflijk goed. En als je ziet hoeveel lof hij krijgt, dan moet je wel accepteren dat hij waarschijnlijk toch de beste is", zo komt de Nascar-coureur terug op zijn oude uitspraak. "Niet zozeer omdat hij gehypet wordt, dat is misschien niet het juiste woord, maar vanwege hoeveel lof er over hem wordt uitgesproken door concurrenten en teambazen. Wat hij doet is echt indrukwekkend", besluit Larson, die in 2021 het kampioenschap won in de Amerikaanse raceklasse.