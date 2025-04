Spanning loopt op bij grote concurrenten Max Verstappen, stevige vragen na mislukte tactiek

De spanning binnen McLaren is nu al voelbaar. Het team probeert beide coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri, gelijke kansen te geven in de strijd om de wereldtitel. In Japan bleek deze aanpak echter totaal niet te werken en kostte het McLaren de overwinning, die uiteindelijk naar wereldkampioen Max Verstappen ging.

Hoewel teambaas Andrea Stella beweert dat er geen sprake is van oplopende spanningen binnen het team, lijkt de realiteit anders te zijn. Een verhitte discussie tussen Piastri's manager, Mark Webber, en McLaren-baas Zak Brown direct na de Grand Prix van Japan is daar het eerste bewijs van.

Piastri startte en finishte als derde. Tijdens de race vroeg hij om Norris te mogen passeren, omdat hij naar eigen zeggen sneller was dan de toenmalige nummer twee. Maar daar gaf de pitmuur geen toestemming voor.

Stevige vragen

Webber zou Brown flink hebben aangepakt met stevige vragen als: "Waarom hebben jullie Oscar niet laten winnen? Waarom hielden jullie hem op, terwijl hij een beter tempo had dan Lando? Hoe lang blijven jullie hem beperken? En weegt het teambelang zwaarder dan dat van de coureur, door een conservatieve strategie te kiezen in plaats van voor de winst te gaan?" Wat Browns antwoord was, is niet bekend.

Veel kritiek

McLaren kreeg veel kritiek op de manier waarop hun coureurs de race reden, zonder ook maar één aanval op leider Max Verstappen te plaatsen. Tijdens de pitstops riep McLaren Piastri binnen in ronde 20, een ronde later gevolgd door Verstappen en Norris. Daarmee verdween mogelijk de enige kans om Verstappen zonder een inhaalactie op de baan te passeren.

Clausule

Eerder dit seizoen werd al duidelijk dat Piastri beschermd is tegen teamorders die Norris helpen, met uitzondering van situaties waarin het teambelang dit vereist. Het gerucht gaat dat Mark Webber achter deze clausules in Piastri's nieuwe contract, dat hij vlak voor de start in Australië tekende, zit.