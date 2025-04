Enorme complimenten voor 'superieure' Max Verstappen: 'Vergeten we soms in Nederland'

"Max is gewoon superieur", zei Giedo van der Garde zondagavond bij De Oranjezondag. In de ochtend had Max Verstappen volledig tegen de verwachtingen in de Grand Prix van Japan gereden. Hij eindigde hooguit een handvol seconden voor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri.

Dat had Van der Garde voor dit weekend niet zien aankomen. De voormalig Formule 1-coureur zei daarover: "Op vrijdag kwam hij zwaar tekort. De feedback van Max (aan het team, red.) is heel erg goed en dan kan Red Bull een set-up vinden die goed is voor zaterdag, voor de kwalificatie. Dat is zo geniaal. Zeker op dit circuit: als je op pole staat kan je zeker zo'n race winnen."

Max in een McLaren

Hij noemt Verstappen dan ook 'superieur'. "Dat vergeten we soms in Nederland. Deze jongen is zo ongelooflijk goed." De viervoudig wereldkampioen had zelf na de race al gezegd dat hij in een McLaren was weggereden bij de concurrentie, om maar aan te geven hoeveel sneller hij zich voelde dan Norris en Piastri.

"Dat is de opmerking van de dag, toch?" De 39-jarige Van der Garde gaat daarin mee: "Dan zie je hoe close het was. Ik denk wel: als je Max vandaag in een McLaren had gezet, was hij twintig seconden weggereden."

Strijd met Lando Norris

Na drie races is het gevecht tussen Verstappen en Norris weer volledig losgebarsten. De Brit hoopte bij de pitstops voorbij te gaan aan de Nederlander, maar belandde aan het einde van de pitstraat even in het gras. Van der Garde zag dat Norris een veel betere pitstop had, maar: "Zolang je ervoor bent, mag je gewoon een rechte lijn rijden."

"Het begint nu alweer", doelt Van der Garde op de concurrentiestrijd. Norris heeft één punt meer dan Verstappen. "Ze hebben nu nog redelijk respect voor elkaar." Vorig seizoen vochten de twee topcoureurs ook een titanenstrijd uit, waarin de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind trok. Dit jaar zou het zomaar nóg spannender kunnen worden.