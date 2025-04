Red Bull-adviseur verbaasd over strategie McLaren in Japan: 'Had hij Max Verstappen kunnen inhalen?'

Helmut Marko heeft na afloop van de Grand Prix van Japan zijn vraagtekens gezet bij de strategie van McLaren. De Red Bull-adviseur zag hoe Lando Norris en Oscar Piastri als tweede en derde over de finish kwamen, maar volgens hem geen moment serieus probeerden om Max Verstappen aan te vallen. De wereldkampioen pakte in Suzuka zijn eerste zege van het seizoen, maar had tot aan de slotronde beide McLaren-coureurs op korte afstand achter zich.

In de slotfase van de race zat de top drie binnen twee seconden van elkaar, maar van een serieuze aanval op Verstappen was geen sprake. Vooral het gebrek aan strategisch initiatief van McLaren viel Marko op. "Het is duidelijk dat ze hun eigen strategie kiezen", zei hij tegen De Telegraaf.

"Maar het leek erop dat Oscar de snelste van de twee McLaren-coureurs was. Had hij Verstappen kunnen inhalen? Op Suzuka is inhalen een heel ander verhaal dan iemand naderen. Maar dit zou wel eens een andere versie van McLaren's 'papaya regels' kunnen zijn...", doelt de 81-jarige Oostenrijker op het beleid om de coureurs niet met elkaar te laten vechten.

McLaren ging voor de veilige optie

Tijdens de race werd duidelijk dat Piastri voelde dat hij sneller was. Hij vroeg of hij Norris mocht passeren om een aanval op Verstappen te proberen, maar dat gebeurde niet. McLaren hield beide coureurs op hun positie en koos ervoor om zowel Norris als Verstappen tegelijkertijd naar binnen te halen voor hun pitstop, waarmee ze een kans op een alternatieve strategie lieten liggen.

Marko suggereerde dat McLaren met iets meer lef wellicht Verstappen had kunnen uitdagen. Een andere strategie had Norris of Piastri mogelijk een kans gegeven op meer dan een podiumplek. De pitmuur koos echter voor zekerheid en daarmee voor plaats twee en drie.

Spannende tijden voor Max Verstappen

Verstappen maakte ondanks de constante druk van de McLaren-coureurs optimaal gebruik van hun behoudende strategie. De Nederlander schreef daarmee zijn eerste overwinning van het seizoen op zijn naam. In het WK-klassement staat hij nu tweede, achter Norris. Over twee weken krijgt hij in Bahrein de kans om opnieuw toe te slaan en de leiding over te nemen.

Ondertussen speelt er buiten de baan ook het nodige in het leven van de drievoudig wereldkampioen. Zijn vriendin Kelly Piquet is hoogzwanger en de bevalling wordt elk moment verwacht. Verstappen gaf eerder al aan dat hij daar waarschijnlijk niet bij zal kunnen zijn: "Als het gebeurt, gebeurt het. Ik kan er niets aan doen. Helaas krijgen F1-coureurs geen vrij, maar tegelijkertijd ben ik ook niet degene die moet bevallen."