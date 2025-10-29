Lewis Hamilton raakte mogelijk zijn wereldtitel uit 2008 kwijt. Een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden hoorde woensdag in zijn eigen Londen dat hij de controversiële winst mag behouden. De 'genaaide' coureur Felipe Massa probeerde niet de wereldtitel, maar een flinke schadevergoeding op te eissen in een spectaculaire rechtszaak.

Woensdag startte de bizarre rechtszaak rondom de claim van Felipe Massa over de Formule 1-titel van 2008. Het proces vond plaats bij het Hof van Justitie in Londen. De voormalig coureur verloor het kampioenschap in de laatste bocht van de Grand Prix van Brazilië, in de regen. Maar volgens Massa was de titel al weken eerder beslist, tijdens de GP van Singapore. Daar zouden Flavio Briatore en Nelson Piquet Jr. de race hebben gemanipuleerd, zodat Fernando Alonso won en het contract van de Braziliaan verlengd werd.

Een punt verschil met Lewis Hamilton

Volgens Massa veroorzaakte die door Piquet geforceerde crash een onverwachte rode vlag. Daarna lieten de monteurs van Ferrari de brandstofslang vastzitten, die Massa van de machine rukte. Dit dwong hem aan het einde van de pitstraat te stoppen, met als gevolg dat hij de race moest opgeven en geen punten scoorde. Dit schandaal kwam later bekend te staan als 'Crashgate'. Massa verloor de wereldtitel aan Lewis Hamilton met slechts één punt verschil. Hij stelt dan ook dat dit moment cruciaal was voor de eindstand van het kampioenschap.

Tientallen miljoenen euro's

Eerst eistte de 44-jarige Braziliaan volgens The Times de wereldtitel een astronomisch bedrag aan financiële schadevergoeding van 100 miljoen euro. Dit vanwege gemiste sponsoring en marketingcampagnes, ter waarde van zo'n 70 miljoen euro. Dinsdag bleek dat Massa de eis van de wereldtitel introk, maar nog wel steeds 72,7 miljoen euro aan schadevergoeding eist.

Toch is de kans klein dat Massa de zaak wint. De advocaat van Bernie Ecclestone (de toenmalige baas van de Formule 1) verklaarde woensdag tijdens de rechtzaak dat Massa veel te laat is met het indienen van zijn klacht. "Bovendien presteerde Massa zelf erg slecht in Singapore, dat stond los van Crashgate", zei de advocaat.

Later deze week komt Massa zelf ook aan het woord. Vervolgens moet de rechter beslissen of de zaak ontvangelijk is. Als dat het geval is, kan de uitspraak komende vrijdag al zijn, maar de kans is groot dat het dan nog weken gaat duren.