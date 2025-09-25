Lewis Hamilton raakt mogelijk zijn wereldtitel uit 2008 kwijt. Een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden hoort in oktober in zijn eigen Londen of hij de controversiële winst mag behouden. De 'genaaide' coureur Felipe Massa probeert dan voor eens en voor altijd duidelijkheid te krijgen.

Volgende maand start de bizarre rechtszaak rondom de claim van Felipe Massa over de Formule 1-titel van 2008. Het proces vindt plaats bij het Hof van Justitie in Londen. De voormalig coureur verloor het kampioenschap in de laatste bocht van de Grand Prix van Brazilië, in de regen. Maar volgens Massa was de titel al weken eerder beslist, tijdens de GP van Singapore. Daar zouden Flavio Briatore en Nelson Piquet Jr. de race hebben gemanipuleerd, zodat Fernando Alonso won en het contract van de Braziliaan verlengd werd.

Een punt verschil met Lewis Hamilton

Volgens Massa veroorzaakte die door Piquet geforceerde crash een onverwachte rode vlag. Daarna lieten de monteurs van Ferrari de brandstofslang vastzitten, die Massa van de machine rukte. Dit dwong hem aan het einde van de pitstraat te stoppen, met als gevolg dat hij de race moest opgeven en geen punten scoorde. Massa verloor de wereldtitel aan Lewis Hamilton met slechts één punt verschil. Hij stelt dan ook dat dit moment cruciaal was voor de eindstand van het kampioenschap.

100 miljoen euro

Naast de titel eist de Braziliaan volgens The Times een astronomisch bedrag aan financiële schadevergoeding. Dit vanwege gemiste sponsoring en marketingcampagnes, ter waarde van zo'n 70 miljoen euro. Volgens de krant Grada3 zou het bedrag echter dichter bij de 100 miljoen euro liggen. Er is nog geen officiële datum voor de zitting, maar deze zal binnen enkele weken plaatsvinden, in oktober.

Broer van Kelly Piquet

Nelson Piquet Junior is de zoon van racelegende Nelson Piquet en dus de broer van de vriendin van Max Verstappen, Kelly Piquet. De inmiddels veertigjarige ex-coureur reed 28 keer in de Formule 1 en behaalde één podiumplek. Hij was vooral bekend als tweede rijder achter Alonso en staat dus vooral te boek als één van de veroorzakers van de meest controversiële wereldtitel ooit in de koningsklasse van de autosport.