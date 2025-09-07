De kwalificatie in Monza leverde zaterdag een rondje voor de geschiedenisboeken op. Niemand reed ooit sneller in de Formule 1 dan Max Verstappen, die met 1.18,792 poleposition pakte en het record van Lewis Hamilton uit de boeken veegde. Zelf haalde hij er opvallend zijn schouders over op.

Voor Verstappen zelf was het contrast met vorig seizoen enorm. Waar hij een jaar geleden op Monza nog worstelde met een nerveuze Red Bull en ver achter de McLarens eindigde, zette hij dit keer de toon met een ronde voor de geschiedenisboeken.

'Als je mij in die auto zet, gaan we nog harder'

Ondanks zijn historische rondje wilde Verstappen weinig weten van grootse superlatieven. "De baan is sneller geworden met nieuw asfalt en andere kerbstones", legde hij na afloop uit bij Viaplay. "Het ziet er mooi uit in de statistieken, maar ik kijk er zelf niet zo naar."

Verstappen kon het niet laten om er nog een sneer uit te delen. "Als je nu hier die 2020-Mercedes neerzet, ga je nog harder. Vooral als je mij in die auto zet, dan gaan we nog harder", zei hij met een knipoog. Daarmee haalde hij niet alleen uit naar Hamilton, maar ook naar iedereen die zijn record meteen de hemel in prees.

Ferrari stelt teleur in eigen huis

Voor Hamilton was het extra pijnlijk. De Brit hield sinds 2020 de snelste ronde in handen, maar zag Verstappen het stokje overnemen. In zijn Ferrari kwam hij dit keer niet verder dan de vijfde tijd en door een gridstraf start hij zondag zelfs vanaf P10. Ook teamgenoot Charles Leclerc stelde teleur met de vierde plaats, waardoor de tifosi hun helden opnieuw in de schaduw zagen staan van Red Bull en McLaren.

Zo rijdt Verstappen naar de zege

Volgens bandenleverancier Pirelli is één stop de meest logische route voor Verstappen naar succes in Monza. De ideale strategie: starten op medium en rond ronde 22 tot 28 wisselen naar hard. Teams die liever op hard beginnen, kunnen omgekeerd later in de race naar medium gaan. De zachte band is niet uitgesloten, maar vraagt om extreem lange stints op de andere compounds en brengt dus veel risico met zich mee.

Extra spannend: op Monza kost een reguliere pitstop relatief veel tijd vanwege de hoge gemiddelde snelheid, waardoor een safety car meteen het hele speelveld kan veranderen. Een 'gratis' stop achter de safety car is hier letterlijk goud waard.

Verstappen snakt naar eerste zege in maanden

Voor Verstappen draait het zondag maar om één ding: eindelijk weer een zege. Zijn laatste overwinning dateert alweer van Imola, vier maanden geleden. Sindsdien domineerden Norris en Piastri in de pijlsnelle McLaren. Pole en een subliem record zijn mooi, maar in Monza telt alleen de winst.