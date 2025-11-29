Max Verstappen heeft zaterdag na de sprintrace voor de Grand Prix van Qatar opnieuw zijn beklag gedaan over zijn auto. De Red Bull stuiterde een dag eerder al te veel in de vrije training en sprintkwalificatie. Nu is de maat echt vol voor de Nederlander. "Toen was het klaar."

Verstappen klaagde tijdens de sprintrace al over het 'stuiteren en springen' van zijn auto. Daardoor werd hij uiteindelijk vierde, achter WK-leider Lando Norris. De winst was voor diens McLaren-teamgenoot Oscar Piastri.

De viervoudig wereldkampioen begon vol goede moed vanaf P6. "De start was goed. Ik ging natuurlijk meteen naar P4, maar daarna hadden we gewoon niet de snelheid om mee te gaan met de eerste drie. Mijn auto stuiterde gewoon overal. Dat had ik gisteren al", zegt hij bij Viaplay.

'Heel irritant'

Na de vrije training en sprintkwalificatie op vrijdag klaagde Verstappen er al over. Nu leek het nog erger dan een dag eerder. "Zelfs in de langzame bochten tijdens het remmen ben ik heel veel aan het stuiteren. Je kan gewoon niet constant een bocht in", legt hij uit. "Dat is heel irritant."

'Toen was het klaar'

In het begin leek hij zijn voorganger Norris nog wel bij te kunnen houden, maar gedurende de race werd het gat steeds groter. "Dat was omdat ik vol gas ging", aldus Verstappen. "Ik had niks te verliezen dus ik dacht: ik probeer een keer aan te zetten. Maar daarna zag je gewoon dat we niet mee konden. Toen was het klaar."

Er zullen dus aanpassingen gedaan moeten worden aan zijn Red Bull voor de Grand Prix op zondag. "Als hij maar minder stuitert. Dat zou al heel fijn zijn. Dat is wel echt heel slecht, vooral op een circuit als dit is aerodynamica heel belangrijk. Als je auto de hele tijd op en neer gaat... Dat is echt heel slecht", besluit hij.

Verstappen maakt nog steeds kans op zijn vijfde wereldkampioenschap op rij, al is Norris héél dicht bij de titel. Het gat is nog 25 punten en dat betekent dat de McLaren-coureur nog één punt meet nodig heeft dan de Nederlander om het kampioenschap veilig te stellen. Piastri staat nu drie punten boven Verstappen. De GP van Qatar wordt zondag om 17.00 uur verreden. Het seizoen wordt volgende week afgesloten in Abu Dhabi.

