Team Haas onthult speciale Formule 1-wagen vol roze bloemen voor GP van Japan

Team Haas F1 rijdt tijdens de Grand Prix van Japan in een speciale wagen. Het team van coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman werd geïnspireerd door de Japanse kersenbloesem.

Normaliter zijn de wagens van Haas in zwart-rood-wit gekleurd, maar op het Suzuka International Racing Course zal het team meer opvallen. Ze pakten grootst uit op sociale media met hun nieuwe livery (lakwerk en stickers op wagens). De bolide zal in het felroze rondrijden. Daarnaast zijn er grote kersenbloemen op de wagen te vinden en is het logo van Haas roze gekleurd.

Livery Red Bull

Ook Red Bull zal komend weekend met een andere kleurstelling verschijnen op het circuit in Japan, bleek uit beelden die uitlekten. Het team van Max Verstappen eindigt dit jaar de samenwerking met Honda. Tijdens de GP van Japan zal Red Bull het Japanse Honda eren met een speciale kleurstelling. Daarnaast is Yuki Tsunoda voor het eerst teamgenoot van de Nederlandse wereldkampioen.

Op uitgelekte onscherpe foto's is te zien hoe de Red Bull-auto waarschijnlijk grotendeels wit-rood zal kleuren in plaats van het iconische zwart-rood.

Team Haas

Team Haas F1 is het Formule 1-seizoen niet slecht gestart. Ocon kwam tijdens de Grand Prix van China als zevende over de finishlijn, maar kreeg na de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc alsnog tien punten voor het wereldkampioenschap. Teamgenoot Bearman profiteerde ook van de Ferrari-diskwalificaties en pakte vier punten. In Australië belandde beide coureurs buiten de top tien.

Grand Prix van Japan

De Grand Prix van Japan begint op vrijdag 4 april met de eerste en tweede vrije training. De organisatie heeft rekening gehouden met fans in Europa, want de kwalificaties zijn zaterdagochtend tussen 8 en 9 uur 's ochtends te zien. De race begint op zondag 6 april om 7 uur 's ochtends.