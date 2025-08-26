Sergio Perez, de voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull zal volgend jaar zijn comeback maken in het Formule 1-wereldkampioenschap. Samen met Valtteri Bottas zal hij in 2026 gaan rijden voor de nieuwe renstal Cadillac.

De twee namen werden al eerder genoemd in de media. Nu is officieel bevestigd dat Perez en Bottas zullen plaatsnemen in de wagens van Cadillac. De twee hadden de voorbije periode geen stoeltje in de Formule 1.

De nieuwe renstal slaat daarmee een grote slag. Perez en Bottas zijn gerenomeerde namen uit de racerij. Samen wonnen ze in totaal liefst 16 Grands Prix. Ook waren ze allebei als eens tweede in de WK-stand. Bottas deed dat in 2019 en 2020 achter Lewis Hamilton, Perez werd in 2023 de op een na beste coureur. Toen werd Max Verstappen uiteraard wereldkampioen.

Pijnlijk vertrek Perez

Voor Perez betekent zijn nieuwe uitdaging een snelle terugkeer in de Formule 1. Hij werd eind 2024 weggestuurd bij Red Bull na tegenvallende prestaties. Waar Verstappen met overmacht kampioen werd in een niet eens zo'n geweldige auto, viel Perez door de mand.

Hij werd opgevolgd door Liam Lawson, maar die werd na slechts twee races werd alweer teruggezet naar zusterteam AlphaTauri. Yuki Tsunoda bewandelde de omgekeerde route, maar ook hij komt ten opzichte van Verstappen te kort.

Bottas reed jarenlang voor Mercedes, maar zijn laatste F1-races waren voor Sauber. Daar namen ze eind 2024 afscheid van hem. Hij keerde voor 2025 terug als reservecoureur bij Mercedes en gaat volgend jaar dus voor Cadillac rijden.

F1-kampioenschap

Het duurt nog wel even voordat Cadillac haar debuut maakt in de Formule 1. Het huidige seizoen is namelijk nog in volle gang. Komend weekend zal het racecircus plaatsvinden in Zandvoort. Daar rijdt Verstappen zijn thuisrace. Hij won de Grand Prix in 2021, 2022 en 2023. Vorig jaar moest hij de zege aan Lando Norris laten.

In de WK-stand ligt de Nederlander ver achter op de oppermachtige McLarens van WK-leider Oscar Piastri en Norris. Verstappen staat derde in het klassement.