Max Verstappen kon even rekenen op de hulp van teamgenoot Yuki Tsunoda tijdens de GP van Abu Dhabi. De Japanner verlaat na deze laatste race Red Bull en wilde alles in het werk stellen om de Nederlander aan zijn vijfde wereldtitel te helpen. Hij kreeg halverwege de race de kans om een steentje bij te dragen, maar werd juist zelf op de vingers getikt na een incident met Lando Norris, die uiteindelijk Verstappen onttroonde.

Tijdens de race werd al duidelijk dat Red Bull ook Tsunoda in wilde zetten ten faveure van Verstappen. Na een snelle pitstop van Norris kwam de Brit rond ronde 20 op nummer vier terecht achter de nummer drie Tsunoda. Red Bull zei al snel via de boordradio: 'Doe wat je kan als hij bij je komt'. De Japanner wist voldoende en zei: 'Ik weet wat te doen, komt goed'. Dat liet hij een paar bochten zien, maar vervolgens haalde een 'agressieve' Norris hem in. Tsunoda kon Verstappen dan ook niet genoeg helpen.

Wel werd er een onderzoek ingesteld naar de inhaalactie van Norris, die bij zijn geslaagde poging buiten de baan leek te gaan. Al snel bleek dat juist Tsunoda vijf seconden straf kreeg voor zijn rol in de inhaalactie met Norris. De Brit kreeg geen straf omdat hij van de baan werd geduwd door Tsunoda. De Japanner kreeg dus alle schuld van het incident van de FIA.

Wereldkampioen

Norris liet zich door dit moment ook niet van de wijs brengen en volbracht zijn taak door minstens in de top drie te eindigen. De Brit pakte de derde plek in Abu Dhabi en kroonde zich daarmee voor het eerst in zijn loopbaan tot wereldkampioen.

Kwalificatie

Tsunoda toonde zich eerder van zijn beste teamkant door tijdens de kwalificatie Verstappen op sleeptouw te nemen. Op aanwijzing van Red Bull bleef hij vlak voor het lange rechte stuk wachten om zijn teamgenoot een zogeheten 'tow' te geven, waarbij Verstappen gebruik kon maken van de aanzuigwerking van de auto voor hem. Daar was Verstappen Tsunoda toen al heel dankbaar voor, maar in de race kon hij dus niet echt helpen.

Tsunoda raakt plek kwijt

Voor Tsunoda was de race in Abu Dhabi voorlopig zijn laatste in de Formule 1. Hij wordt vanaf volgend seizoen vervangen door Isack Hadjar. De Fransman maakte dit seizoen als rookie indruk bij Racing Bulls. Tsunoda wordt volgend jaar reserverijder van Red Bull.