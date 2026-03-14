Formule 1-coureur Isack Hadjar heeft zijn teleurstelling na de sprintrace duidelijk laten merken richting een concurrent. Hij liep al in de eerste ronde schade op aan zijn Red Bull-auto en dat zat hem na de finish nog steeds dwars.

Hadjar kwam als vijftiende over de finish in de sprintrace en was behoorlijk gefrustreerd. Hij kreeg in de eerste ronde al te maken met een incident, veroorzaakt door Mercedes-coureur Kimi Antonelli. De 19-jarige was te laat met remmen, verloor zijn grip en botste met hoge snelheid tegen de zijkant van Hadjars Red Bull aan.

Die raakte vervolgens van de baan en de brokstukken vlogen van zijn auto af. Daardoor miste hij snelheid in de rest van de race. Antonelli kreeg een straf van 10 seconden. Hadjar startte vanaf plek 10, maar eindigde uiteindelijk als vijftiende, ver buiten de punten. Antonelli werd vijfde en pakte dus vier punten voor het kampioenschap.

Veelzeggend gebaar

De Mercedes-coureur kwam na afloop nog naar Hadjar toe om zijn excuses aan te bieden. Maar daar was de teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen niet van gediend. Hij maakte een veelzeggend gebaar door de hand van Antonelli duidelijk geïrriteerd weg te wuiven.

'Zo kunnen we niet werken'

Hij gaf vervolgens uitleg over de reden waarom hij zo gefrustreerd was. De botsing had er niet alleen voor gezorgd dat Hadjar snelheid verloor, maar ook dat de auto niet goed geanalyseerd kon worden in aanloop naar de kwalificatie voor de Grand Prix. "We wilden weten hoe we zouden rijden op de zachte band, maar met een compleet vernielde vloer kunnen we niet werken", zei hij.

"Ik snap niet waarom hij zo overenthousiast is, terwijl hij een raket heeft en toch wel weer herstelt...", vervolgde hij over Antonelli. "Ach ja, zoiets kan gebeuren."

In de kwalificatie pakte Hadjar later op zaterdag de negende plek, achter zijn teamgenoot Verstappen. De Nederlander werd in de sprintrace negende en viel dus ook buiten de punten. De Grand Prix wordt zondag om 8.00 uur verreden.