Teamgenoot Max Verstappen oogst direct lof na VT1 in Japan: 'Precies wat we nodig hebben'

Red Bull-teambaas Christian Horner was vol lof over de nieuwe aanwinst Yuki Tsunoda na de eerste trainingssessie in zijn nieuwe bolide. De Japanner was net iets langzamer dan Max Verstappen en daar kan de teambaas zeker mee leven.

In de eerste sessie van de voorbereidingen op de Grand Prix van Japan klokte Tsunoda de zesde tijd, slechts 0.107 seconden achter teamgenoot Max Verstappen, die als vijfde eindigde. Na de sessie prees Horner de Japanner voor zijn snelle aanpassing aan de RB21 en benadrukte hij de waardevolle feedback die de Japanner gaf over de auto.

Max Verstappen en nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda ontlopen elkaar nauwelijks tijdens VT1 Japan Max Verstappen heeft op de eerste vrije training van de GP in Japan geen verpletterende indruk achtergelaten. De Nederlander werd vijfde op het circuit in Suzuka, maar hij zag wel zijn nieuwe teamgenoot Yuki Tsunoda overtuigen.

'Precies wat we nodig hebben'

"Het was absoluut een goede start voor Yuki", was Horner lovend tegenover Sky Sports over de tweede Red Bull-rijder na de eerste vrije training. "Hij past zich snel aan de auto aan. Het gevoel is natuurlijk heel anders dan wat hij gewend was bij AlphaTauri, maar ik denk dat hij zich goed aanpast en zeer goede feedback geeft. Hij was heel duidelijk en precies. Dat is precies wat we nodig hebben."

Horner is ook blij met de ervaring die Tsunoda op jonge leeftijd al in de weegschaal legt. "Hij zit al in zijn vijfde seizoen in de Formule 1, dus hij heeft veel ervaring. Hij heeft zeker een positieve start gemaakt in deze spannende omgeving en moet nu verder bouwen gedurende het weekend."

Yuki. Red Bull. Suzuka 💪



Tsunoda heads out into the daylight for his first session as a full-time Red Bull driver 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/9ABBSYV4BV — Formula 1 (@F1) April 4, 2025

Japan

Om 08:00 uur rijden Tsunoda en Verstappen de tweede vrije training in Japan. Beide coureurs rijden tijdens de wedstrijd op het Suzuka circuit met een ode aan de Japanse motorpartner Honda. Zo rijden Tsunoda en Verstappen met een helm die gebaseerd is op de Japanse vlag. De samenwerking tussen Red Bull Racing en Honda komt na dit seizoen wel tot een einde. Tsunoda werd na de GP in China de vervanger van Liam Lawson, die naar het zusterteam van Red Bull werd gedegradeerd.