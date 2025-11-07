Lewis Hamilton had anderhalve week de tijd om af te koelen na de Grand Prix van Mexico. Daar ontving hij tien seconde tijdstraf na een incident met Verstappen. Toch zit het de zevenvoudig wereldkampioen nog steeds dwars. "Er is geen transparantie en verantwoording."

Voor Verstappen wordt de komende race in Brazilië weer belangrijk om aan te haken in het wereldkampioenschap. Twee weken terug kwam de Nederlander nog goed weg tijdens een incident met Hamilton in de zesde ronde van de race. Verstappen remde laat voor bocht één, waardoor de Brit over het gras werd gedreven en de bocht moest afsnijden.

'Er is geen duidelijkheid'

Uiteindelijk gaf Hamilton de positie niet terug, wat resulteerde in een tijdstraf van tien seconden. Iets waar de coureur van Ferrari het totaal niet mee eens was. In zijn ogen werd hij van de baan geduwd door de Nederlander. Door zijn straf eindige Hamilton de race in Mexico uiteindelijk als achtste, terwijl een plek in de top vier in het verschiet lag.

In aanloop naar de Grand Prix van Brazilië werd er aan Hamilton gevraagd of hij inmiddels kon leven met zijn tijdstraf. "Niet echt. Er is geen duidelijkheid en ik denk dat dat waarschijnlijk een deel van het grotere probleem is, namelijk transparantie en verantwoording'', vertelde hij tijdens een persconferentie.

'Bepalend voor kampioenschap'

Waar de veertigjarige autocoureur zich het meest aan ergert, is dat de beslissingen van de wedstrijdleiding altijd in het geheim in een achterkamertje worden gemaakt. "De geheimhouding van de beslissingen op de achtergrond is iets wat absoluut aangepakt moet worden'', zo stelt Hamilton.

Op het einde refereert Hamilton aan zijn traumatische titelverlies tijdens de GP van Abu Dhabi in 2021. "Dat is waarschijnlijk iets wat op de achtergrond moet gebeuren, kan ik me voorstellen. Maar ik weet niet of ze zich bewust zijn van de impact van hun beslissingen. Uiteindelijk kunnen beslissingen de uitslag van kampioenschappen bepalen, zoals je in het verleden hebt gezien. Daar moet nog wel wat aan gebeuren, daar ben ik zeker van", zo eindigt hij.