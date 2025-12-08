Helmut Marko is al jaren de grote adviseur bij het Formule 1-team Red Bull Racing. Hoewel de Oostenrijker al 82 jaar oud is, wil hij zelf nog niet denken aan een pensioen. De man die Max Verstappen naar voren duwde en in de F1 kreeg, is echter nog onzeker of hij zijn contract gaat uitdienen.

Marko heeft nog een contract bij het team van Verstappen en nieuwe teamgenoot Isack Hadjar tot en met 2026. Maar het is volgens Marko zelf maar de vraag of hij er volgend jaar nog bij is in de Formule 1. Of je me volgend jaar terugziet? Nou, we zullen intern besprekingen hebben en we hebben geen haast. In de jaren van teamoprichter Dietrich Mateschitz had ik niet eens een contract. Voor mij is het belangrijk dat ik me comfortabel voel", zegt hij in gesprek met De Telegraaf na de GP van Abu Dhabi.

'Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld'

Op het Yas Marina Circuit was Marko in levenden lijve getuige van de ontknoping van de titelstrijd tussen Verstappen, Lando Norris en Oscar Piastri. McLaren-coureur Norris won de wereldtitel met een voorsprong van twee punten op de Nederlander. "Natuurlijk ben ik een beetje teleurgesteld dat we de titel op twee punten mislopen. Maar het geeft ons tegelijkertijd ook veel vertrouwen dat we zó zijn teruggekomen. Het is mooi dat we de meeste races hebben gewonnen dit seizoen, maar over tien jaar weet iedereen alleen nog wie er kampioen is geworden."

Flinke veranderingen

Volgens de krant is er bij Red Bull Racing achter de schermen flink wat veranderd sinds het ontslag van teambaas Christian Horner in juli. Daardoor wordt de hele organisatie rond het Formule 1-team nu onder de loep genomen en heeft de Oostenrijkse tak de leiding stevig in handen genomen. In dat licht moeten de 'interne besprekingen' rond Helmut Marko ook gezien worden. Krijgt hij een nieuwe rol, een andere rol of een mindere rol? Of blijft alles zoals het was en voorziet hij Laurent Mekies van advies?

Alles nieuw in 2026

In 2026 gaat sowieso de hele Formule 1 op de schop. De auto's moeten aan allerlei veranderingen voldoen en gaan er ook anders uitzien. De afgelopen maanden en jaren zijn alle teams op de achtergrond al druk in de weer geweest met de ontwikkelingen. Er komt met Cadillac een nieuw team en Audi neemt Sauber over.