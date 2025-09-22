Dat George Russell tweede werd tijdens de GP van Azerbeidzjan wordt extra knap in een nieuw daglicht. De Mercedes-coureur was voorafgaand aan de stratenrace in hoofdstad Baku zó ziek, dat hij op het punt stond om zich terug te trekken.

George Russell pakte een sensationele tweede plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Een enorme beloning voor de Brit, die een zwaar weekend in Baku achter de rug had. Het begon allemaal met een heftige ziekte, waardoor hij donderdag niet eens in de paddock kon verschijnen voor de mediadag. Tijdens de trainingen en kwalificatie op vrijdag en zaterdag voelde Russell zich iets beter, maar hij was nog lang niet topfit. Toch wist hij in de lastige kwalificatie op zaterdag een knappe vijfde plek te bemachtigen. In de race eindigde hij knap als tweede achter winnaar Max Verstappen.

Reservecoureur stond klaar

Nu blijkt echter dat de toestand van de Brit aan het begin van het weekend zo slecht was, dat hij zelfs overwoog zich terug te trekken. Mercedes' reservecoureur Valtteri Bottas stond al klaar om in te vallen. Het feit dat de race in Baku plaatsvond en niet bijvoorbeeld in Singapore, waar de volgende race over twee weken wordt gehouden, deed Russell echter besluiten om toch door te bijten.

'Alles kwam ineens op me af'

“Gelukkig waren we in Baku. Hoewel het een van de meest uitdagende circuits is, is het psychologisch en fysiek gezien een van de gemakkelijkste. Tijdens de race voelde ik me veel beter. Vrijdag en zaterdag waren echt zwaar", zei Russell na afloop. “Als we bijvoorbeeld in Singapore waren geweest, had ik de trainingen op vrijdag waarschijnlijk niet eens afgemaakt en had ik de race hoogstwaarschijnlijk gemist. Een beetje geluk met de timing dus. Ik ben al jaren niet ziek geweest, dus alles kwam in die dagen ineens op me af, maar ik ben alweer aan de beterende hand.”

WK-stand

In de WK-stand zag Russell concurrent Verstappen alsnog uitlopen, ondanks een tweede plek. De Nederlander won de race voor Russell en staat nu 43 punten voor op de Brit van Mercedes in de strijd om plek drie.