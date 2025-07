Het eerste seizoen van Lewis Hamilton bij Ferrari verloopt absoluut nog niet zoals hij had gehoopt. De zevenvoudig wereldkampioen wil daarom veranderingen zien voor komend seizoen.

In de eerste twaalf races wist de Brit geen enkele plek op het podium te bemachtigen. Zijn beste resultaat was een vierde plaats, die hij drie keer behaalde. In de twee sprintraces, in China en Miami, pakte hij wel een overwinning en een derde plek, maar zelfs deze successen worden overschaduwd door de problemen die Hamilton ondervindt bij het aanpassen aan de Ferrari.

Overgestapt

Hamilton heeft naar eigen zeggen talloze afstellingen geprobeerd, maar zonder succes. Hij is daarom overgestapt op instellingen die dichter bij die van zijn teamgenoot Charles Leclerc liggen. Dit zorgt echter voor nieuwe problemen, omdat Leclerc een zeer specifieke balans gebruikt die Hamilton onnatuurlijk vindt. De Brit wil dit probleem opgelost zien voor het seizoen 2026, wanneer de Formule 1 volledig nieuwe technische regels introduceert.

"Dit jaar, met deze auto, hebben we veel verschillende tools en manieren om de wagen af te stellen. Charles is hier al lang en hij is onderdeel geweest van de ontwikkeling en evolutie van de auto. Hij is eraan gewend", aldus Hamilton.

De Brit vervolgde: "Hij en zijn team hebben een manier gevonden waarop de auto werkt. Ik heb alle andere richtingen geprobeerd die zouden moeten werken, maar dat is niet gelukt. Geleidelijk aan ben ik naar de afstellingen van Charles gemigreerd."

Niet comfortabel

De overstap naar de afstellingen van Leclerc heeft zijn vruchten echter nog niet afgeworpen, en hij wil het graag op een andere manier oplossen. "Zijn balans is heel bijzonder en ik voel me er niet comfortabel bij. Het is zeker iets wat ik in de toekomst niet wil. Dus ik werk samen met Loïc (Serra, red.) en iedereen in de fabriek om ervoor te zorgen dat de auto voor volgend jaar ook mijn DNA heeft. Ik hoop dat we enkele van de kenmerken die ik graag zou willen zien, kunnen integreren."

Maar voordat de Brit met zijn team ervoor zorgt dat de bolide aankomend seizoen ook echt Hamilton zijn DNA heeft, moet hij zich eerst nog focussen op de aankomende grand prix. Die is op zondag 27 juli in Spa-Francorchamps.