Waar ligt de toekomst van Max Verstappen? Dat is de grote vraag die boven de Nederlandse Formule 1-coureur hangt nu het al maanden niet goed gaat bij Red Bull Racing. Blijft de viervoudig wereldkampioen loyaal aan het team waar hij zijn successen boekte, of maakt hij een transfer naar bijvoorbeeld Mercedes. Een nog niet eerder gehoord voorstel zet voormalig topcoureur David Coulthard aan het denken.

In gesprek met Sportnieuws.nl en Sportal.bg reageert de 54-jarige Brit met een verbaasde lach op het voorstel om Verstappen en Lewis Hamilton samen te brengen in één team. "Dat is een hele goeie vraag, daar heb ik nog niet eens aan gedacht", zegt Coulthard. "In de Formule 1 kan alles gebeuren, maar ik denk niet dat Hamilton in hetzelfde team wil als Verstappen."

Boze Verstappen doet denken aan F1-legendes Michael Schumacher en Ayrton Senna: 'Dat maakt hem Max' De frustraties van Max Verstappen nemen de laatste races steeds meer de overhand. De viervoudig Formule 1-wereldkampioen worstelt met een matige Red Bull-auto en dat gaat ten koste van goede resultaten en zijn kans om zijn vijfde wereldtitel te pakken. De Nederlander laat zijn emoties steeds vaker en harder de vrije loop. Moet hij die emoties beter onder controle houden?

Hamilton verliest terrein

De 40-jarige Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen, maakte vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. Maar hij het iconische raceteam wil het niet echt vlotten, net als in zijn laatste jaar bij Mercedes. "Met George Russell in hetzelfde team was Russell ook de sterkste coureur. En nu zit hij naast Charles Leclerc, die ook sterker is dan Hamilton."

Lewis Hamilton trekt veel aandacht met opvallend pak, kleurrijke vrouwen stelen de show op F1 The Movie-gala Lewis Hamilton was één van de weinige, zo niet de enige, Formule 1-coureurs die maandagavond een bezoekje bracht aan de F1 The Movie-première van topacteur Brad Pitt. Zijn kledingkeuze trekt veel aandacht op de rode loper, waar vooral de (beroemde) vrouwen schitterden.

'Lewis en Max op een hoger niveau'

Coulthard baseert zich op de resultaten in de kwalificaties van vorig en huidig seizoen. "En ik zeg dat met de wetenschap dat ik ook geen goede kwalificaties kon rijden. Ik was lang niet zo goed als zij, maar haalde het maximale uit mijn talent. Maar Lewis en Max zitten op een hoger niveau waar ik alleen maar van kon dromen."

Duidelijke Max Verstappen spreekt zijn afkeer uit en kiest voor zijn gezin: 'Ik hou er niet van' Max Verstappen liet de spotlights afgelopen week links liggen. Geen rode loper, geen Hollywoodglamour bij de Europese première van F1: The Movie, de nieuwe Formule 1-film van Lewis Hamilton met Brad Pitt in de hoofdrol. Net als eerder in New York schitterde de wereldkampioen in afwezigheid. En dat was geen toeval.

Contract Verstappen

Toch zou hij het 'heel leuk zou vinden' om coureurs naar hartenlust uit te kunnen wisselen, zoals de verslaggever voorstelt aan Coulthard. Silly Season, zoals de 'transferwindow' in de Formule 1 heet, levert jaarlijks een hoop gespeculeer en discussie op. Het contract van Verstappen loopt tot 2028 bij Red Bull Racing, maar hij zou een clausule hebben die hem eerder kan laten vertrekken als hij niet meer mee kan doen om de wereldtitel.

Max Verstappen spreekt zich uit over mogelijk vertrek bij Red Bull: 'Dat beseft iedereen in het team' De geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull namen de laatste maanden flink toe door de problemen bij het Formule 1-team. De Nederlandse coureur heeft nog een contract tot en met 2028 en heeft in een interview nu opheldering gegeven over waar hij denkt dat zijn toekomst ligt.

Geen wereldtitel

Dat lijkt in 2025 het geval, nu de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris steeds verder uit zicht raken voor Verstappen. De Nederlander lijkt zich te moeten toeleggen op de strijd om P3 in het wereldkampioenschap, waar vooral Russell aanspraak op maakt. In de constructeursstand is Red Bull Racing volledig afhankelijk van Verstappen, want tweede coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda pakken nauwelijks punten.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen moet zich na glijpartij op Silverstone richten op plek drie Max Verstappen lijkt de wereldtitel nu echt te moeten vergeten na een glijpartij op Silverstone. De Nederlander, die de afgelopen vier edities wereldkampioen werd, raakt in zijn haperende Red Bull-auto steeds verder achter op Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. De twee zijn oppermachtig, waardoor P3 het maximaal haalbare lijkt voor Verstappen.

Mercedes, Aston Martin of ander team?

De afgelopen maanden werd de naam van Verstappen meermaals gekoppeld aan andere teams. Het gerucht dat hij met Mercedes in gesprek is, zijn momenteel het hardnekkigst, maar ook Aston Martin is al genoemd. Ferrari zou een optie kunnen zijn, maar dan vooral als vervanger van Hamilton en niet als ploeggenoot. De Monegask Leclerc is namelijk een graag geziene coureur in het rood van Ferrari.