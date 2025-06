Het is nog onduidelijk of Max Verstappen volgend seizoen weer voor Red Bull Racing rijdt. Aan het begin van het Formule 1-seizoen gonsde het van de geruchten over een mogelijke overstap in 2026. Eén van de veelgenoemde teams was Mercedes, waar hij dan de plek van George Russell zou overnemen. De Engelsman reageert nu op die geruchten, omdat hij zelf met een ander team in verband wordt gebracht.

Russell zou namelijk naar Aston Martin kunnen, weet Motorsport.com. Het medium meldt dat de rijke renstal verregaande interesse heeft in de coureur van Mercedes, die zondag de Grand Prix van Canada won. Russell heeft momenteel een aflopend contract, maar is nog in gesprek met zijn huidige team voor een nieuwe overeenkomst.

Bij een vertrek van Russell zou er een stoeltje vrijkomen bij Mercedes. Verstappen werd al veelvuldig gekoppeld aan een overstap naar het Duitse team. De viervoudig wereldkampioen kan daar een koppel vormen met de 18-jarige Kimi Antonelli, waar hij nu al een beetje de 'mentor' van is op de grid.

Hoe Verstappen naar een ander team kan

Verstappen heeft een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar hij heeft wel een ontsnappingsclausule. Als Red Bull geen winnende auto heeft, mag de Nederlander vertrekken. Om precies te zijn: als Verstappen in deze zomer niet in de top drie van de WK-stand staat, heeft hij aan het einde van het seizoen het recht om een nieuw team te zoeken.

Russell weet ook dat zijn concurrent wordt genoemd bij Mercedes. Na afloop van de GP van Canada zei hij daarover: "Er zijn geen negatieve gevoelens over de geruchten die rondgaan, zeker niet over Max, want – zoals ik al vaker heb gezegd – waarom zouden teams niet geïnteresseerd zijn in Max? Als iedere coureur contractvrij zou zijn, dan zou Max voor elk team de nummer één zijn. Dat is logisch."

Russell maakt zich geen zorgen

De Engelsman maakt zich desondanks geen zorgen over dat hij uit de Formule 1 verdwijnt. "Ik maak me totaal geen zorgen over volgend jaar. Ik weet zeker dat ik op de grid sta. Ik rijd momenteel beter dan ooit, en ik voel dat ik nog meer in huis heb. Ik ben er klaar voor om te strijden voor een wereldtitel." Russell heeft de verwachting dat hij en Mercedes er uit gaan komen qua onderhandelingen over een nieuw contract.