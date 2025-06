De onderlinge strijd tussen Max Verstappen en George Russell is nog lang niet ten einde. Red Bull Racing, het team van de Nederlandse coureur, heeft na de Grand Prix van Canada officieel protest ingediend tegen de winnaar van Mercedes. Hij wordt van onsportief gedrag beticht.

Verstappen werd in Montréal tweede achter Mercedes-coureur Russell. Het lukte de Nederlander niet om de Grand Prix voor de vierde keer op rij te winnen. Wel pakte hij belangrijke punten in de strijd om het wereldkampioenschap. Het was namelijk niet de dag voor de McLarens: Oscar Piastri werd slechts vierde en Lando Norris viel puntloos uit door een crash.

'Onveilige situatie'

Na de Grand Prix van Canada diende Red Bull een protest in. Het team was van mening dat Russell voor een onveilige situatie zorgde toen hij achter de safety car reed. De Brit ging plots op de rem, waardoor Verstappen langszij reed. Russell deed direct zijn beklag over de boordradio, want inhalen tijdens een safety car mag niet.

Volgens Red Bull was de actie van Russell met opzet. Er zouden 'onsportieve bedoelingen' achter het plotselinge remmen van de Mercedes-coureur zitten om zo Verstappen een straf aan te smeren. De Nederlandse coureur moet uitkijken, want een twaalfde strafpunt op zijn licentie levert een schorsing voor één race op.

Het protest van Red Bull Racing is tevergeefs, want de stewards besloten om geen actie te ondernemen. Volgens hen deed Russell niets gevaarlijks. Zoals verwacht behoudt Russell zijn overwinning. Het is de vierde keer in zijn carrière dat hij een Formule 1-race op zijn naam schrijft.

Waarschuwingen

Waar Russell geen straf ontving, deelden de stewards wel enkele waarschuwingen uit. Kimi Antonelli en WK-leider Norris haalden auto's in tijdens een safety car-situatie en dat mag niet. Zij kwamen goed weg met een waarschuwing.

Volgend weekend heeft Verstappen de taak om de achterstand met de McLarens verder te verkleinen. Dan staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Verstappen won op de Red Bull Ring in 2018, 2019, 2021 en 2023. Vorig jaar won Russell.