Dat Valtteri Bottas razendsnel is op de Formule 1-circuits, weten veel mensen wel. Maar dat de Finse coureur van Cadillac ook op de fiets zijn mannetje staat, bewees hij afgelopen weekend in Californië op verrassende wijze.

Bottas nam deel aan het Life Time Sea Otter Classic wielerfestival, een evenement rond het beroemde circuit Laguna Seca in Californië. Het parkoers bleek allesbehalve makkelijk: talloze steile beklimmingen en afdalingen maakten de 96 kilometer lange gravelrace tot een loodzware uitdaging. Bottas beet zich er doorheen en finishte als derde in zijn leeftijdscategorie, in een tijd van 3:31.02 uur.

Het is overigens niet de eerste keer dat Bottas indruk maakt op de fiets. In 2021 finishte hij al als tweede in zijn leeftijdscategorie tijdens de SBT Gravel race in de Verenigde Staten. De Fin is al jaren een fervent wielrenner en rijdt regelmatig mee in gravelraces tussen zijn F1-verplichtingen door, inclusief de wereldkampioenschappen gravel.

Bottas ziet fietsen als een uitstekende aanvulling op zijn Formule 1-carrière. Deelname aan het evenement in Californië bood hem bovendien de kans om alvast te acclimatiseren voor de aanstaande Grand Prix van Miami, begin mei. Twee vliegen in één klap dus voor de coureur van Cadillac.

Dat Bottas zo verknocht raakte aan de fietssport, is trouwens niet los te zien van zijn relatie met de Australische profwielrenster Tiffany Cromwell. De twee vormen al jaren een koppel en het is mede dankzij haar dat de Fin de liefde voor het wielrennen ontdekte.

Wanneer zijn programma in de Formule 1 het toelaat, staat Bottas dan ook regelmatig langs de kant om Cromwell te ondersteunen tijdens haar wedstrijden, waar hij zelfs bidons aanreikt in de verzorgingszone.

De uitstap op de fiets zit er alweer op voor Bottas. Na een lange pauze door de geannuleerde races in Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, staat de Formule 1 begin mei weer op het programma. De Grand Prix van Miami, op 3 mei, is de volgende stop waar Bottas met Cadillac aan de start verschijnt.