Lewis Hamilton en Charles Leclerc beleven een moeizaam seizoen bij Ferrari. De prestaties van de Scuderia zijn opnieuw teleurstellend, zeker gezien het sterke einde van 2024. De SF-25 blijft achter bij de topauto's in de Formule 1 en kampt met veel beperkingen. Leclerc behaalde wel podiumplaatsen, maar geen overwinning. Hamilton eindigde nog niet eens in de top 3. Toch is er een manier om aan de ramp te ontsnappen.

Leclerc en Hamilton zijn de nummers 5 en 6 in de strijd om het wereldkampioenschap. Ze spelen geen enkele rol in de titelstrijd en staan ver achter Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen. Leclerc stond nog zeven keer op het podium, maar beleefde bij de afgelopen Grand Prix van Brazilië een ramp toen hij vroeg in de wedstrijd uitviel.

Voor zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zijn de resultaten helemaal om te janken. Hij kwam niet verder dan vier vierde plaatsen. Ook hij haalde het einde van de race in São Paulo niet. Het kwam beide coureurs op flink kritiek van Ferrari-voorzitter John Elkann te staan. "Ze moeten vooral minder praten", was zijn keiharde oordeel. Die woorden kunnen Elkann nog wel eens duur komen te staan.

Speciale clausule voor Hamilton en Leclerc

Volgens diverse bronnen in de Italiaanse media kunnen de contracten van Hamilton en Leclerc hen toestaan om vroegtijdig te vertrekken aan het einde van seizoen 2026, mocht blijken dat de Scuderia opnieuw tekortschiet en Ferrari achterblijft.

Deze clausules zijn in het voordeel van de coureurs, die hun contracten met het team kunnen ontbinden en 'zonder sancties' kunnen vertrekken. Het rode team uit Italië houdt vooralsnog de kaken stijf op elkaar. Veel analisten suggereren dat de twee coureurs momenteel de grootste troef van Ferrari zijn en dat het een fout zou zijn om de problemen van het team op hun schouders te schuiven.

In 2007 won Ferrari voor het laatst een wereldtitel, via de Fin Kimi Räikkönen. Wel was er een jaar later nog de constructeurstitel, maar sindsdien ploetert de Scuderia vooral voort.