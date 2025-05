Topman van Red Bull komt terug op uitspraken over Max Verstappen: 'Daar ben ik van overtuigd'

Door de moeizame start van 2025 volgen de geruchten over een mogelijk vertrek van Max Verstappen bij Red Bull elkaar in hoog tempo op. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak zijn zorgen uit, maar hij komt nu terug op die woorden.

Dat vertelt de 82-jarige Marko in gesprek met Bild: "Ik maakte me wel degelijk zorgen, maar die zijn nu afgenomen. Max is loyaal en heeft publiekelijk zijn commitment aan Red Bull uitgesproken. Dat komt overeen met mijn beeld van hem; hij is volledig gefocust op zijn werk hier. Daarom denk ik niet dat hij een overstap overweegt. Integendeel. Ik ben ervan overtuigd dat Max in 2026 nog steeds voor Red Bull rijdt." Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028 bij Red Bull.

De viervoudig wereldkampioen hoopt dit jaar zijn vijfde titel op rij te gaan pakken, maar dat zal volgens Marko een zware kluif worden: "Voor aanvang van het seizoen hebben we onze verwachtingen voor 2025 besproken. Iedereen, inclusief Max, was het erover eens dat titelverdediging ons doel is, maar we kunnen geen succes garanderen. We zullen ons uiterste best doen, maar niemand kan van ons verwachten dat we constant winnen. We moeten elke race het maximale aantal punten scoren."

Teleurstellend weekend in Miami

Verstappen, die onlangs vader werd van zijn eerste dochter, beleefde een teleurstellend weekend in Miami en het lijkt daardoor een moeilijk verhaal te worden om zijn titel te verdedigen. De Nederlander pakte door een blunder van Red Bull geen punten in de sprintrace en eindigde op de vierde plaats in de hoofdrace.

De viervoudig wereldkampioen begon zondag nog vanaf pole, maar zag de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris al snel aan hem voorbij gaan. Mercedes-coureur profiteerde van een safety car en eindigde daardoor ook voor Verstappen. Piastri won voor de derde race op rij en staat daardoor al 32 punten voor op Verstappen in de WK-stand.

Clausule

Verstappen zou overigens een clausule in zijn contract hebben om eerder te kunnen vertrekken bij Red Bull. Dat bevestigde Marko eerder dit jaar. Het is nooit bevestigd welke voorwaarden er nodig zijn voordat Verstappen die kan activeren, maar volgens geruchten heeft het te maken met zijn plaats in het wereldkampioenschap.