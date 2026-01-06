Max Verstappen kende vijf uitstekende seizoenen in de Formule 1. Dat komt niet alleen door zijn racekwaliteiten en de snelle Red Bull, maar ook dankzij één van zijn vaste engineers. En er is goed nieuws naar buiten gekomen over Gianpiero Lambiase.

'GP', zoals Verstappen hem liefkozend noemt, werd in december in de internationale media gelinkt aan andere teams. Volgens De Telegraaf hadden Aston Martin en Williams interesse om Lambiase over te nemen van Red Bull Racing én zij boden hem een hogere functie. Maar de Nederlandse krant weet te melden dat de Britse Italiaan voorlopig nog bij het Formule 1-team van Verstappen blijft.

En dat is eigenlijk ook niet zo gek, want Lambiase heeft een contract tot het einde van 2027. Hij blijft waarschijnlijk dus nog twee seizoenen bij Red Bull. Voor Verstappen is het extra fijn dat zijn ingenieur blijft, want twee collega's vertrekken wél. David Mart gaat naar Audi en ook Michael Manning is ervandoor.

Nodige promoties

Lambiase maakt bij Red Bull Racing overigens ook de nodige promoties mee. In 2022 promoveerde hij naar Head of Race Engineering, sinds 2024 is hij Head of Racing. Hij staat bekend om zijn extreme directheid, een eigenschap die Verstappen al heel vaak prees.

Veel veranderingen

Het nieuwe seizoen begint voor Red Bull al op 15 januari, wanneer het team de livery voor het komende jaar bekendmaakt. 2026 wordt een jaar met veel veranderingen in de reglementen, wat er zomaar voor kan zorgen dat mindere renstallen in één keer heel goed kunnen worden (en andersom).

Kalender Formule 1

Om die reden zijn er extra testdagen. Eind januari (26 tot en met 30) komen de coureurs al in actie in Barcelona, daarna staan er in februari nog twee momenten op het programma in Bahrein. De Formule 1-rijders testen hun gloednieuwe auto tussen 11 en 13 en vervolgens tussen 18 en 20 februari. Op 8 maart is de Grand Prix van Australië, de start van het nieuwe seizoen.