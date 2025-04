Vader ex-teamgenoot Max Verstappen haalt snoeihard uit naar Formule 1-team: 'Hij is daar verraden'

Antonio Pérez Garibay, de vader van Sergio Pérez, heeft uitgehaald naar één van Checo's voormalige teams. Niet Red Bull, maar Racing Point moest het ontgelden. Papa Pérez beweert dat de 35-jarige coureur daar verraden is.

Eind vorig jaar werd Pérez door Red Bull aan de kant gezet, ondanks een contract tot 2025. De reden hiervoor was de ongekende vormdip van de Mexicaan na de eerste paar races van het seizoen.

Een van de belangrijkste oorzaken voor Pérez zijn achterstand bleek de ontwikkeling van de Red Bull-bolide, afgestemd op de voorkeuren van wereldkampioen Max Verstappen. Dit maakte de RB20 lastig te besturen, iets waar ook Liam Lawson en Yuki Tsunoda in het begin van dit seizoen mee worstelden met de RB21.

'Gezamenlijk besluit'

Nu heeft Pérez senior in de podcast Formula de Dos verklaard dat Checo niet ontslagen is door Red Bull en de situatie nader toegelicht. "Nee, ik denk niet dat Checo ontslagen is, het was een gezamenlijk besluit. Hij had immers een contract", legde papa Pérez uit. "En ik denk niet dat het goed zou zijn geweest als het op een rechtszaak was uitgelopen. Het is goed dat hij en het team in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. Ik denk dat hij Red Bull dankbaar is."

Verraad

Pérez senior richtte zich echter op een ander voormalig team van Checo: Force India, dat later Racing Point werd en nu Aston Martin is. Pérez speelde een cruciale rol in de verkoop van het team, aangezien de Mexicaan degene was die het faillissement aanvroeg, wat de verkoop aan Lawrence Stroll versnelde. "Ik herinner me dat Checo het team van de ondergang heeft gered", aldus zijn vader. "En ze hebben hem terugbetaald met verraad. Dat is onthutsend. Checo heeft van alles meegemaakt in de Formule 1 om coureur te worden die we vandaag kennen."

Pérez is één van de coureurs die mogelijk kans maakt om voor Cadillac te rijden wanneer het Amerikaanse team volgend jaar de Formule 1 betreedt, maar de onderhandelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium.