Max Verstappen staat plek bij Red Bull af aan jong talent in Bahrein

Max Verstappen staat vrijdag zijn plek af aan een jong talent. Zijn ploeg Red Bull gunt de Japanner Ayumu Iwasa een kans om ervaring op te doen. De Formule 1 strijkt dit weekend neer in Bahrein.

Max Verstappen slaat vrijdag de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein over. Coureurs in de Formule 1 zijn verplicht om talenten tijdens het seizoen een kans te geven. Verstappen kent het circuit in Sakhir goed. Hij testte in het begin van dit jaar zijn bolide nog in Bahrein.

Max Verstappen verwacht extra zware race in Bahrein: 'Dat maakt het een beetje anders' Max Verstappen kan niet lang nagenieten van zijn eerste race-overwinning van dit seizoen. De Nederlandse Formule 1-coureur moet zich deze week alweer melden in Bahrein, waar komend weekend de vierde race van het seizoen plaatsvindt. De viervoudig wereldkampioen verwacht een extra zware race.

Zwangere Kelly Piquet

Mogelijk heeft de Nederlander hierdoor ook meer tijd om zijn vriendin Kelly Piquet te steunen in de laatste fase van haar zwangerschap. Het Braziliaanse model staat op het punt om te bevallen van het eerste kind van Verstappen. Piquet heeft wel al een dochter uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat: Penelope (5).

Verstappen is wel al in Bahrein, terwijl zijn vriendin thuis is in Monaco om te wachten op de baby. Ze hield deze week nog een babyshower op het jacht van de viervoudig wereldkampioen en plaatste daar een hoop foto's van op Instagram. Daarop leek ze ook het geslacht van haar tweede kind te verklappen. In een schriftje stond namelijk geschreven dat het een meisje wordt. Piquet verwijderde die foto snel.

Kelly Piquet gaat in de fout: vriendin van Max Verstappen lijkt geslacht van de baby te verklappen De hoogzwangere Kelly Piquet deelde dinsdag nog meer beelden van haar babyshower op Instagram, maar moest een van de afbeeldingen snel verwijderen. Het lijkt er namelijk op dat de vriendin van Max Verstappen daarop het geslacht van haar baby verklapte.

Japan

Verstappen boekte zondag in Japan zijn eerste overwinning van dit seizoen. De Nederlander verkleinde de achterstand op klassementsleider Lando Norris tot één punt. Met Iwasa en Yuki Tsunoda heeft Red Bull tijdens de eerste vrije training van de GP van Bahrein een volledig Japanse line-up.

GP Bahrein F1 | Max Verstappen gaat voor drie op een rij: dit zijn de tijden Max Verstappen maakt zich op voor de Grand Prix van Bahrein, waar hij in 2023 en 2024 de snelste was. De Formule 1-coureurs keren terug op het circuit in Sakhir, nadat daar in februari de testdagen al op het programma stonden. Lees hier op welke tijden Verstappen en co. in actie komen.

VT1 gaat op vrijdag om 13.30 uur (Nederlandse tijd) van start. De tweede vrije training is diezelfde dag om 17.00 uur. De GP wordt op zondag om 17.00 uur verreden.