Vader van Formule 1-coureur wil nieuwe baas van FIA worden: 'Ik ben natuurlijk partijdig'

De laatste weken krijgt Carlos Sainz te horen dat hij een gooi zou moeten doen naar het presidentschap bij de FIA. Niet de coureur van Williams, maar zijn bekende vader. Sainz senior zou het inmiddels serieus overwegen, bevestigt zijn zoon.

Sainz junior schoof op donderdag aan bij de mediadag voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. "Verschillende mensen uit de paddock hebben hem warm gemaakt voor het idee", legt de Formule 1-coureur van Williams uit. "Hij is nu aan het bekijken hoe de verkiezingen precies werken. En wat voor een team van mensen hij om zich heen wil hebben."

Sainz zou een mogelijke tegenkandidaat van de huidige FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem worden. "Ik ben natuurlijk partijdig", zegt Sainz jr. lachend. "Maar ik denk dat mijn vader een uitstekende kandidaat zou zijn. Hij heeft enorm veel ervaring in de motorsport. Niet alleen als coureur, maar ook in de begeleiding."

Verkiezingen nog dit jaar

De verkiezingen staan op 12 december 2025 in Oezbekistan gepland als de algemene vergadering van de FIA plaatsvindt. Het gaat om een termijn van vier jaar. De huidige president heeft de afgelopen jaren de nodige invloed uitgeoefend op de sport. Zo scherpte hij de regels aan rondom het schelden van coureurs tijdens persconferenties.

Ook kwamen er de laatste jaren veel grands prix uit landen bij die met veel geld over de brug kwamen. Langzaam maar zeker lijken daar steeds meer klassieke, historische races voor te moeten wijken.

Resultaten Sainz

Sainz jr stapte afgelopen winter na vier jaar Ferrari (en vier racewins) over naar Williams. Na een stroeve start is de Spanjaard nu de nodige punten aan het pakken. In Saoedi-Arabië werd hij achtste, bij de afgelopen grand prix (in Miami) pakte hij de negende plek. Zijn vader is bekend als rallyrijder en won in 2018 en 2020 Dakar.