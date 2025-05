Protestactie Max Verstappen levert grote verandering op: 'Dat weet ik uit eigen ervaring'

Heel goed nieuws voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 was vorig jaar middelpunt van een rel toen hij vloekte tijdens een persconferentie en daar een straf voor kreeg. Verstappen verzette zich openlijk tegen de regels en dat heeft effect gehad: autosportbond FIA heeft namelijk bekendgemaakt dat de straffen voor vloeken en ander wangedrag van coureurs worden aangepast.

Vorig jaar veroorzaakte FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem opschudding door hard op te treden tegen het grove taalgebruik van Formule 1-coureurs. Vooral het veelvuldige gebruik van het woord 'fuck' stoorde hem. Een dag later werd Verstappen bestraft voor het vloeken in een persconferentie. Hij ontving een taakstraf, waarbij hij in Rwanda jongens en meisjes moest inspireren om de motorsport in te gaan.

De FIA kwam begin dit jaar met aangescherpte strafregels. Dat leidde tot verontwaardiging bij de coureurs. Als zij namelijk binnen twee jaar drie keer de regels zouden overtreden, konden ze een schorsing van een maand krijgen. Daarnaast liepen ze ook het risico om WK-punten te verliezen, iets wat funest zou kunnen zijn in de strijd om de wereldtitel.

Aanpassing

Dat risico blijft, maar de FIA heeft besloten om de straffen lager te maken en daarnaast maken ze onderscheid tussen scheldkanonnades tijdens de race en die in interviews. FIA-baas Ben Sulayem hintte onlangs al op een aanpassing en die is er nu dus gekomen. "Als voormalig rallycoureur weet ik uit eigen ervaring met welke emoties je tijdens een race te maken krijgt", aldus Ben Sulayem, die zich eind dit jaar herkiesbaar stelt, in een verklaring van de autosportbond.

Overigens zou Verstappen ook met de nieuwe regels een straf hebben gekregen voor zijn uitspraken. Hij deed ze namelijk in de persconferentie en dat is nog altijd niet toegestaan. Coureurs die zich tijdens races laten gaan, zullen daar na de aanpassing wel mee wegkomen.

Veel lagere boetes

De aanpassingen zorgen ervoor dat boetes een stuk lager zijn geworden. De standaardboete was voor eerst 10.000 euro, maar is nu teruggebracht naar 5.000 euro. Ook werd het boetebedrag voor F1-coureurs verviervoudigd ten opzichte van rijders in andere raceklasses. Dat is niet meer het geval.

Ook maakt het niet meer uit of het de eerste of vierde overtreding is. Eerder kregen coureurs namelijk bij elke nieuwe overtreding een hogere boete. Daardoor kon de boete met de vorige richtlijnen zelfs oplopen naar 120.000 euro.

Gridstraf

Toch kunnen de rijders nog steeds niet helemaal losgaan, want ze moeten opletten met wangedrag richting de stewards. In het verleden leverde dat een boete op, maar dat is na de herziening niet meer het geval. Coureurs kunnen er nu namelijk een gridstraf voor krijgen.

Protestactie Verstappen

De discussie over de strenge laaide op na de Grand Prix van Jeddah. Verstappen kreeg daar een tijdstraf, maar wilde er uit angst voor een straf niets over zeggen. Daarbij doelde hij op de aangescherpte richtlijnen. De protestactie van de wereldkampioen heeft dus effect gesorteerd.