Voormalig F1-coureur Robert Doornbos is terug! De veelbesproken racer nam eind 2024 afcheid van de F1-talkshow bij Ziggo, maar zit vrijdagavond ouderwets in de studio.

Destijds besloot Doornbos zijn vaste rol in Ziggo Sport Race Café op te geven om een andere wens te verwezenlijken: hij en zijn gezin emigreerden naar de Verenigde Arabische Emiraten. Daar, in Dubai, wilde hij profiteren van de zakelijke kansen die zich voordeden.

Destijds sprak de man met 11 F1-races achter zijn naam deze woorden: "Ik ga emigreren. Ik ben naast analist ook ondernemer en soms komen er prachtige kansen voorbij. Daarom ga ik met mijn gezin emigreren naar het Midden-Oosten." Vervolgens bleef Doornbos wel inbellen bij het programma, vanuit Dubai.

Eerder dit jaar werd zijn leven in het Midden-Oosten, en dat van miljoenen anderen, opgeschrikt door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Er vlogen en vliegen bommen over en weer, want ook de golfstaten rondom Iran werden bij het conflict betrokken. Doornbos en zijn gezin voelden zich niet meer veilig, verlieten de VAE en zwierven vakantievierend rond de wereld.

Inmiddels is Doorbos dus kennelijk aanbeland in Hilversum. Ziggo kondigt zijn komst in het programma aan op zijn socials. "Robert Doornbos schuift vanavond aan!", staat er bij een foto van een vrolijk en juichend poserende Doornbos. "Vanaf 22.30 uur in het Race Café met Shelly Sterk, Robert Doornbos, Jack Plooij, Rob van Gameren, Nina Gademan, Rick Winkelman en Gerrit Elsinga."

Maar de aankondiging stuit niet louter op positieve respons. Doornbos ligt de laatste tijd onder vuur vanwege zijn posts over het vertrek uit Dubai. Velen vinden het misplaatst dat hij zo'n toestand maakt van zijn persoonlijke omstandigheden, terwijl er heel wat mensen in het Midden-Oosten heel wat slechter aan toe zijn.

Vandaar dat er onder de post reacties staan als: "Bedankt voor de tip. Ik sla nu even over", "Ik ga alle mogelijke moeite doen om niet te kijken", "Opnemen en dan de stukjes met jou doorspoelen", :Botox Robert, mooi dat we het weten. Kunnen we gerust verder zappen" en "Weg is weg, doe geen moeite."