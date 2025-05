Verbazing over ‘onhandige actie’ van Max Verstappen: 'Is er niemand die dat even opzoekt?'

Ook als er geen grand prix is, zit Max Verstappen niet stil. Hij dook afgelopen week op in Duitsland om enkele testrondes te rijden. Dat deed hij in een Ferrari en onder een opvallende schuilnaam. Dat pseudoniem leidde echter tot flink wat ophef. Ook voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As vinden het een 'onhandige' keuze, zo bespreken ze in hun podcast met Sportnieuws.nl.

De naam die op de auto van Verstappen prijkte was 'Franz Hermann'. Op het eerste gezicht onschuldig, maar dat blijkt anders te liggen. “Hij dacht een beetje een Duitse naam te hebben gekozen”, vertelt Hoog, “maar heeft niet stilgestaan bij het feit dat Hermann Franz, dus in omgekeerde volgorde, een bekende nazi was.”

'Niemand die dat even googelt?'

Van As reageert meteen: “Dat is echt niet handig. Er zijn zoveel namen die je kunt gebruiken.” Hoog vult aan: “Je hebt een heel team van mensen om je heen. Is er dan echt niemand die die naam even googelt? Want als je dat doet, kom je meteen op de Wikipedia-pagina van die man. Daar staat gelijk wat voor verschrikkelijke dingen hij gedaan heeft.”

'Sowieso niet incognito'

Beide oud-topsporters denken niet dat er een bewuste link is gelegd met de omstreden historische figuur, maar vinden de situatie toch opmerkelijk. “Waarschijnlijk zit er niks achter, maar het is gewoon heel onhandig”, zegt Hoog. “Wat het ook raar maakt: op zijn helm en pak stond gewoon ‘Max Verstappen’. Alleen op de auto stond de schuilnaam. Dus incognito was het sowieso niet.”

Van As vraagt zich hardop af waarom Verstappen überhaupt een schuilnaam nodig had: “Die ongelukkig gekozen naam zal echt niet expres zijn gekozen. Want dan spoor je gewoon niet. Maar waarom dan überhaupt een andere naam gebruiken als je overal ‘Max’ op hebt staan?”

Meer aandacht besteden

Hoog vat het samen: “Het is gewoon slordig. Ze dachten waarschijnlijk: ‘Franz’ is een Duitse naam, ‘Hermann’ ook. Het is gewoon onhandig dat niemand het even opzoekt." Van As vindt het ook opvallend dat er altijd wel iets is rondom Verstappen: “Wat hij ook doet, er is altijd gedoe. Bizar eigenlijk.”

De conclusie is duidelijk: “Volgende keer even iets meer aandacht besteden aan de schuilnaam”, besluit Hoog.

Beluister de podcast

