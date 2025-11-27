Lando Norris ziet Max Verstappen wel degelijk als een bedreiging in de resterende twee races van het Formule 1-seizoen. Dat zei de leider in het WK-klassement voorafgaand aan de GP van Qatar van komend weekend. De Brit van McLaren heeft nog een voorsprong van 24 punten op Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri.

Norris kan in de Grote Prijs van Qatar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 veroveren, maar de Brit van McLaren weet ook dat Max Verstappen nog altijd kans heeft. "Max is een bedreiging, omdat ik weet waartoe hij in staat is. Maar dat is in Qatar niet ineens anders, want we hebben Max bij iedere race dit jaar als een bedreiging gezien, ook toen zijn achterstand veel groter was", zei hij bij een persmoment op het Lusail International Circuit.

'Een grote teleurstelling'

Norris probeert zelfvertrouwen uit te stralen, al ijlt de pijnlijke diskwalificatie in Las Vegas nog na. Hij en zijn teamgenoot Oscar Piastri werden na de race uit de uitslag geschrapt, omdat hun McLarens niet door de technische keuring kwamen. "Het was een grote teleurstelling voor iedereen in het team. We steken er ieder weekend zoveel energie in en als dan in een klap al het werk voor niets is geweest, doet dat ook bij iedereen pijn. Maar ik ben eroverheen, voel me goed en heb niet het gevoel dat we nu ineens iets moeten veranderen in onze mindset."

Titel kan worden beslist

Norris zag door de nulscore in Las Vegas zijn voorsprong op Verstappen slinken tot 24 punten. Dat is nog altijd een redelijke marge. Als Norris in Qatar 2 punten weet uit te lopen en zondag na de hoofdrace 26 punten meer heeft dan Verstappen en zijn teamgenoot Piastri, is de titel binnen en kan hij in de slotrace in Abu Dhabi niet meer worden ingehaald.

'Ik wil iets rechtzetten'

"Ik heb de diskwalificatie vrij snel van me af laten glijden en leef nu niet met het gevoel dat ik een slecht weekend achter de rug heb. Ik ben ontspannen; het voelt niet anders dan eerder in het seizoen, toen ik op achterstand stond in het kampioenschap. Ik wil in Qatar wel iets rechtzetten. We hadden in Las Vegas problemen, maar de snelheid was goed. We zijn het hele jaar al goed en we gaan ons uiterste best doen om hier te winnen."

