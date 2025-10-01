De Belgische Virginie Philippot verraste vriend en vijand toen ze maandag op haar Instagram-account bekendmaakte zichzelf kandidaat te stellen als nieuwe president van de FIA, de wereldwijde racefederatie waar ook de Formule 1 onder valt. Het voormalig topmodel is een van de tot nu toe vier kanshebbers voor de prestigieuze positie.

Philippot is nu actief als motorsportjournaliste en presentatrice. Voordat ze werk vond in de wereld van de gierende banden, was de 33-jarige Belg met veel succes actief als model. Zo nam ze in 2012 deel aan de Miss België-verkiezing en probeerde ze het vijf jaar later bij Miss International. Afgelopen juli probeerde ze ook de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen bij de Miss Universe-verkiezing, maar trok ze zich later terug. Philippot was ook te zien in het zesde seizoen van de Franse realityshow Secret Story.

Het voormalige topmodel heeft al bewezen dat ze haar hart op de goede plek heeft zitten. Ze is namelijk oprichter van de liefdadigheidsorganisatie Drive For Hope. Deze organisatie helpt weeskinderen en ondersteunt onderwijs in DR Congo.

Drie concurrenten

Met haar kandidatuur zijn er nu vier mensen in de race om Mohammed Ben Sulayem op te volgen. Naast Philippot hebben ook voormalig Formule 1-steward Tim Mayer en Ben Sulayem zelf, zich aangemeld als kandidaat voor de functie als FIA-president.

De vierde kandidaat is de Zwitserse Laura Villars. Zij was de eerste vrouw ooit die officieel kandidaat is om president van de FIA te worden. Er kunnen nog meer kanshebbers bijkomen voor de verkiezing.

'Niet om 'de eerste' te zijn'

Philippot geeft bij haar aankondiging op Instagram aan, dat haar kandidatuur niets te maken heeft met het feit dat ze een vrouw is. Zo schrijft ze: ''Ik doe niet mee om 'de eerste' te zijn. Maar wel om niet de laatste te zijn. Als een vrouw met een wereldwijde visie, ben ik hier om deuren te openen die te lang gesloten waren. Laten we werken aan een FIA die écht iedere stem, verhaal en passie laat horen. De race voor de toekomst start nu.''

Verkiezing

De verkiezing voor de FIA-president, die om de vier jaar wordt gehouden, vindt plaats op 12 december in Oezbekistan. Daar gaan vertegenwoordigers van al de aangesloten landen van de federatie stemmen op hun nieuwe voorzitter. De rol van de president is om toezicht te houden over alle organen die onder de FIA vallen en bepalen welke koers deze varen.