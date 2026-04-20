Max Verstappen was afgelopen weekend erg gelukkig tijdens zijn uitstapje op de Nordschleife. Het wakkert de geruchten over een mogelijk Formule 1-pensioen van de Red Bull-coureur opnieuw aan. Maar toch denkt niet iedereen dat zoiets snel gaat gebeuren. Een voormalig Nederlandse coureur wil niks weten van een pensioen van Verstappen.

Max Verstappen was behoorlijk goed bezig tijdens de kwalificaties van de 24 uur van de Nürburgring afgelopen weekend, dat werd overschaduwd door een tragisch ongeval. Uiteindelijk gooide schade roet in het eten van de Nederlander, die zichtbaar aan het genieten was. Dat doe de vraag of we Verstappen na dit seizoen nog terugzien in de Formule 1, alleen maar verder rijzen.

'Om zich heen kijken'

"Ik denk dat Verstappen sowieso gaat kijken waar ze dit jaar staan en waar ze naartoe willen. Hoe de ontwikkeling van de auto is", meent oud-coureur Giedo van der Garde in gesprek met Racingnews365.nl. "Hoe de andere teams ervoor zullen staan, is natuurlijk ook belangrijk. Op een gegeven moment moet je een keuze gaan maken: blijf je, is het jouw ding, of ga je een keer ergens anders heen? Dat gaan we ergens dit jaar of volgend jaar wel zien."

Toch verwacht de 40-jarige analist dat er wel iets moet veranderen om Verstappen langer binnen het team te houden. "We hebben dat vaker gezien, zoals afgelopen jaar, dat ze in één keer wel een goede auto hebben en dat hij ineens races kan winnen. Ik denk dat hij dan wel loyaal genoeg blijft om daarmee verder te gaan", meent Van der Garde. "Maar heel eerlijk, als dat niet gaat, dan moet hij om zich heen gaan kijken. Maar het is nog veel te vroeg in het seizoen, dus ik denk dat dat nog wel eventjes duurt."

'Zie hem niet stoppen'

Waar Verstappen dan heen kan gaan als Red Bull het niet weet om te draaien? "Ik denk dat dat sowieso de top drie zal zijn voor Max, als je kijkt naar waar iedereen staat", licht Van der Garde daarover toe. "Mercedes heeft het natuurlijk heel goed voor elkaar. Bij McLaren zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die de afgelopen jaren van Red Bull daarheen zijn gegaan. En Ferrari, ja, wie wil nou niet in een rood pak en een rode auto rijden?"

Desondanks denkt de voormalig coureur van Caterham dat Verstappen voorlopig nog niet met pensioen zal gaan. "Ik zie hem niet stoppen. Ik denk dat hij voorlopig nog wel doorgaat in de Formule 1. De vraag is alleen waar", besluit Van der Garde.