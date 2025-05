Max Verstappen schittert zij aan zij met Brad Pitt in nieuwe trailer van Formule 1-film

Max Verstappen is binnenkort te zien op het witte doek. De Red Bull-coureur is te zien in de nieuwe trailer van de Formule 1-film met Brad Pitt. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is betrokken als adviseur.

De film genaamd F1, die op 25 juni uitkomt, lijkt hierdoor ook echte elementen uit de Formule 1 te hebben gebruikt. In de trailer wisselen racemomenten met echte F1-wagens zich af met beelden waar Pitt zijn acteerkunsten laat zien.

De hoofdrolspelers Pitt en Damson Idris zijn zelfs zij aan zij te zien met echte F1-coureurs op de startgrid van Silverstone. Idris, die in de film een talentvolle coureur genaamd Joshua Pearce speelt, staat naast Verstappen. In de trailer is Sergio Pérez nog als teamgenoot van de Nederlandse wereldkampioen te zien. Hij vertrok eind 2024 bij team Red Bull.

Naast Verstappen en Pérez zijn ook Fernando Alonso en Carlos Sainz te zien in de trailer. Het is onbekend of Verstappen een grotere rol heeft in de film dan het staan op de grid.

Zo echt mogelijk

De film draait om Joshua Pearce en Sonny Hayes (gespeeld door Pitt). Hayes is een gepensioneerde coureur die zijn comeback maakt in de Formule 1. Dat zorgt voor wrijving op het circuit en daarnaast. Regisseer Joseph Kosinski lijkt gebruik gemaakt te hebben van echte beelden van races.

Het feit dat de trailer ook op de YouTube-pagine van de Formula 1 is gedeeld, laat zien dat de film een samenwerking betreft. Kosinkski heeft ervaring met actiefilms: zijn laatste film Top Gun: Maverick uit 2022 was een wereldwijd succes.

'De trailer combineert de opwinding van de Formule 1 met het meeslepende fictieve verhaal van voormalig F1-coureur Sonny Hayes, gespeeld door Brad Pitt', laat F1 weten op de eigen website. 'Hayes was in de jaren 90 een van de grootste F1-talenten, tot een zwaar ongeluk zijn carrière abrupt beëindigde. Dertig jaar later is hij als rondtrekkende coureur te huur, tot zijn voormalige teamgenoot Ruben Cervantes (Javier Bardem), nu teameigenaar van een noodlijdend F1-team, hem benadert.'

Lewis Hamilton

Om de film zo echt mogelijk te laten lijken is Hamilton betrokken met een adviseursrol. In de film racen de acteurs in omgebouwde F2-auto's, die ook behoorlijk hard gaan. "Het was echt indrukwekkend om te zien hoe Brad met een snelheid van meer dan 290 kilometer per uur rondreed, want dat is niet iets wat je zomaar even leert", liet hij zich uit.

