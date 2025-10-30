Hij is al enkele jaren niet meer actief in de Formule 1, maar voormalig wereldkampioen Jenson Button zet volgend weekend definitief een punt achter zijn carrière als coureur. De 45-jarige Brit maakte zijn afscheid bekend bij de BBC.

De coureur neemt in de 8 Uur van Bahrein afscheid van de autosport. Dat is de laatste race van het seizoen in het FIA World Endurance Championship. Ook de 24 uur van Le Mans maakt onderdeel uit van dat kampioenschap.

"Bahrein wordt mijn laatste race als professioneel racer. Mijn leven is te druk geworden, ik kan er niet genoeg tijd meer voor vrijmaken", zei Button op BBC Radio Somerset. "Mijn kinderen zijn nu 4 en 6 jaar. Alle tijd die ik nu mis om bij ze te zijn, krijg ik niet meer terug."

Sensationele titel

Button werd beroemd als Formule 1-coureur en vierde zijn grootste succes met de wereldtitel in 2009 bij het team van Brawn. De Brit was een ware laatbloeier in de sport, want hij maakte in 2000 zijn debuut in de Formule 1 en het lukte hem pas om in 2006 voor het eerst een race te winnen. Dat was tot het begin van 2009 zijn enige overwinning, maar in dat seizoen verrasten Button en teamgenoot Rubens Barrichello met hun team vriend en vijand.

De twee vormden in 2008 een duo bij het team van Honda, maar dat merk trok zich terug uit de sport door de financiële crisis en Button en Barrichello leken hun baan kwijt te zijn. Voormalig Ferrari-teambaas Ross Brawn kocht echter eigenhandig het team en doopte het om tot Brawn GP. Tot ieders verbazing bleken ze bij de start van het seizoen over veruit de beste auto te beschikken. Button won zes van de eerste zeven races en legde daarmee de basis voor zijn titel.

Einde carrière bij McLaren

Brawn ging vervolgens over in Mercedes, maar dat maakte Button niet mee, want hij verkaste naar McLaren. Daar reed de Brit de rest van zijn carrière. Hij stopte aan het einde van 2016, maar keerde in het seizoen erna nog eenmalig terug om Fernando Alonso te vervangen. In totaal deed hij mee aan 306 grands prix, hij won er vijftien.

Na zijn vertrek uit de Formule 1 bleef Button actief in de autosport. Hij reed onder meer drie keer de 24 Uur van Le Mans. De afgelopen twee jaar was hij actief in het WK langeafstandracen.