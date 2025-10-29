Hij is een van de meest opzienbarende mensen uit de Formule 1-wereld: de 95-jarige Bernie Ecclestone. De steenrijke Brit heeft in de loop der jaren een imposant imperium gebouwd, maar aan de zijde van zijn 45 jaar jongere vrouw doet hij enorm veel dure spullen van de hand.

De jaren beginnen behoorlijk te tellen voor de voormalig eigenaar van de Formule 1. De schatrijke ex-topman heeft een vermogen van miljarden, mede door een imponerende collectie aan dure spullen. Maar daar komt langzaamaan een eind aan, want Ecclestone is aan het verkopen geslagen.

630 miljoen aan auto's

Hij verkocht eerder al voor liefst 630 miljoen euro aan Formule 1-wagens en nu staan er weer twee peperdure pronkstukken te koop. De bejaarde Brit wil zijn twee luxe jachten namelijk verkopen. Het gaat om een grote boot die ligt in Kroatië en eentje die te vinden is in de haven van Ibiza. Volgens het Duitse BILD maakt Ecclestone nauwelijks meer gebruik van de hebbedingetjes.

40 jaar de leiding

Het lijkt er op dat de man die liefst 40 jaar de leiding had over de koningsklasse van de autosport nog wil genieten van zijn centen. En als hij niet meer op deze aardbol is, dan zitten zijn naasten niet met alle spullen opgescheept. Volgens BILD zou Ecclestone 'zijn leven opruimen'.

De schatrijke Brit is al sinds 2012 getrouwd met zijn 45 jaar jongere vrouw Fabiana. Ze wonen samen in Zwitserland en hebben een kindje van vijf jaar oud. Uit een eerder huwelijk met Ivy kreeg Ecclestone al een dochter en ook met Slavica heeft hij twee dochters.

Kritiek op nieuwe bazen

Ecclestone werd in 2017 uit zijn fucntie gezet in de Formule 1. Dat gebeurde nadat Liberty Media de sport had overgenomen. Ondanks zijn leeftijd is Ecclestone lang niet altijd te beroerd om zijn gepeperde mening te geven. Zo hekelt hij openlijk dat de nieuwe bazen van de sport zich volgens hem alleen maar bekommeren over het geld en er daardoor iconische circuits verloren gaan.