Valtteri Bottas heeft gehint op een terugkeer in de Formule 1. De Fin is sinds 2025 actief als reservecoureur bij Mercedes, maar als het aan hem ligt, keert hij spoedig weer terug als vaste rijder.

De geruchten over een terugkeer van de Fin gaan al langer de ronde. Er wordt gespeculeerd dat hij bij Alpine zou kunnen instappen als vervanger van de worstelende Franco Colapinto. Daarnaast is Bottas een serieuze kandidaat voor een zitje bij Cadillac volgend jaar.

Hint

Bottas heeft in Hongarije tegenover Sky Germany gehint op een terugkeer in de F1: "Ik wil terugkeren op de grid", bevestigde hij. "Dat is mijn doel."

De Finse coureur vervolgde: Hopelijk weet ik deze maand al wat ik ga doen. Ik zoek een contract voor de lange termijn, maar sta ook open voor iets kortere. Er lopen momenteel gesprekken. Deze maand zal er meer duidelijkheid komen."

Cadillac

Voormalig Formule 1-coureur en huidig tv-analist Ralf Schumacher meldde al dat Bottas zo goed als zeker is van een plek bij Cadillac volgend jaar.

"Ik denk dat het goed is voor zo'n nieuw team om in ieder geval één ervaren coureur als Valtteri Bottas te hebben", zo begon Schumacher zijn verhaal. "Voor zover we horen, is dat rond. We zijn benieuwd wie de nummer twee wordt."

Schumacher heeft de afgelopen jaren vaker goede voorspellingen gedaan. Zo voorspelde hij eerder ook correct dat Max Verstappen bij Red Bull zou blijven.

Valtteri Bottas

Bottas debuteerde in 2013 bij Williams. Vier jaar later, in 2017, maakte hij de overstap naar Mercedes, waar hij een betrouwbare kracht werd en als perfecte teamgenoot van Lewis Hamilton fungeerde.

Sinds begin 2025 is de Fin dus actief als reservecoureur bij Mercedes. Recentelijk testte hij nog in Spanje en maakte indruk tijdens showruns autosportfestival.