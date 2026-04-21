Door de tegenvallende resultaten van Max Verstappen in het begin van het Formule 1-seizoen en zijn uitstapjes naar andere autosportklasses, wordt er veel gespeculeerd over zijn toekomst. Wellicht is het einde van zijn F1-carrière nabij.

Voormalig F1-wereldkampioen Jenson Button voorspelt dat de Red Bull-coureur bij een vertrek uit de koningsklasse in de autosport in ieder geval niet meer terug zal keren. De Britse oud-coureur denkt niet dat Verstappen het voorbeeld zal volgen van andere coureurs die een pauze van een jaar of twee namen en daarna hun F1-carrière opnieuw voortzetten.

De viervoudig wereldkampioen heeft meermaals aangegeven dat hij niet zijn hele leven in de Formule 1 zal rijden. De speculaties over zijn toekomst zijn sinds het begin van het seizoen 2026 alleen maar toegenomen. De Nederlander is de meest uitgesproken criticus van de nieuwe regels en liet weten dat hij het plezier kwijtraakt in de sport.

Einde carrière

Velen voorspellen dan ook dat hij volgend jaar niet meer op de startgrid zal staan. Volgens Button zou dit het einde betekenen van de Formule 1-carrière van de 28-jarige Nederlander. "Persoonlijk denk ik niet dat hij iemand is die een pauze neemt. Hij racet, of hij racet niet. Als hij wil stoppen en iets anders wil doen, zal dat ook leuk zijn. Ik denk dat dit zijn laatste Formule 1-carrière zal zijn."

"Ik denk niet dat hij een jaar vrij zal nemen om vervolgens terug te keren. Ik denk niet dat dat de Max is die ik ken”, verklaarde Button tegenover Sky Sports F1. Hij sprak vervolgens ook over het aanstaande vertrek van Verstappens jarenlange race-engineer Gianpiero Lambiase. "slechts een paar weken voordat bekend werd dat Lambiase naar McLaren zou gaan, zei Max nog dat hij zich niet eens kon voorstellen om zonder hem te racen. Maar dat gebeurt pas in 2028, er zijn nog twee jaar te gaan, we zullen zien."

'Het is spannend'

"Het is spannend, er is zoveel om naar uit te kijken op de coureursmarkt de komende jaren. Max zal altijd in het middelpunt van de belangstelling staan, want momenteel zit hij in een auto die niet op niveau presteert. We zijn gewend dat hij vooraan rijdt, en daar is hij nu niet”, aldus Button.