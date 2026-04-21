Racen zit bij Victoria en Max Verstappen in het bloed. En de 26-jarige influencer lijkt de passie voor snelle voertuigen ook door te hebben gegeven aan haar eigen kinderen. Zij treden in de voetsporen van hun moeder en oom.

Viervoudig Formule 1-wereldkampioen Max en zijn jongere zus Victoria komen uit een echte racefamilie. Zowel vader Jos al moeder Sophie zijn voormalig coureur. Kumpen begon al op elfjarige leeftijd met karten en kwam vijf jaar lang als autocoureur uit in de wereldkampioenschappen in de Formule A, K en Super A. Jos Verstappen reed vier jaar in de Formule 1.

Victoria en Max begonnen ook al op vroege leeftijd met karten. De moeder van zoons Luka en Lio en dochter Hailey won in 2017 zelfs een 100 mijl race op het Genk International Karting Circuit. De 28-jarige Max debuteerde in 2015 in de Formule 1 en werd vier keer wereldkampioen met Red Bull.

Kinderen in voetsporen

De zoons van van Victoria hebben ook al hun eerste meters in een kart gemaakt. De 5-jarige Luka en 4-jarige Lio deden dat in een speciaal Red Bull-racepak van hun oom. "Oh nee, begint het weer opnieuw", reageerde de 54-jarige Jos. "Ik zou het niet erg vinden om het allemaal weer over te doen", aldus Kumpen.

Maar nu hebben de kinderen een nieuw raceavontuur op een mini-bike. "Twee wielen proberen deze keer", schrijft Victoria bij een foto van haar zoons op een kleine motor. Dochter Hailey, bijna twee jaar oud, zit nog niet op een tweewieler, maar heeft wel een helm op voor de gelegenheid. Dat is een hele bijzondere. De helm is namelijk nog gedragen door haar moeder.

Op de helm is een prinses afgebeeld en ook de naam van Victoria staat erop. Het werd door fans van de familie Verstappen meteen opgemerkt dat Hailey het bijzondere exemplaar draagt. "Zo schattig", schrijft het account verstappenupdates op Instagram.

Dochters Max Verstappen

Max Verstappen is vorig jaar voor het eerst vader geworden van dochter Lily. Hij heeft ook een 'bonusdochter': Penelope. Zijn vriendin Kelly Piquet kreeg haar uit een eerdere relatie met oud-coureur Daniil Kvyat.