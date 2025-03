Team van Max Verstappen dient speciaal verzoek in bij FIA: 'Mercedes mocht dat ook'

Red Bull Racing is druk bezig met doorselecteren. Rookie Isack Hadjar maakt dit seizoen zijn debuut op de Formule 1-grid en op de achtergrond wordt er hard gewerkt om het 17-jarige toptalent Arvid Lindblad in te schrijven als reservecoureur.

Max Verstappen was 17 jaar en 166 dagen toen hij zijn debuut maakte in de Formule 1. Daarna stelde de FIA een regel in dat coureurs minimaal achttien jaar moeten zijn voordat ze voor het eerst in de hoogste autoklasse mogen rijden. Uitzonderingen daargelaten. Als een coureur heeft bewezen het niveau aan te kunnen, knijpt de FIA een oogje toe.

Dat gebeurde ook bij Kimi Antonelli, die komend jaar het plekje van Lewis Hamilton inneemt bij Mercedes. De Italiaan kreeg in het afgelopen jaar al toestemming om vrije trainingen in F1 te rijden. Inmiddels is Antonelli wel achttien jaar. Red Bull zou nu hetzelfde willen doen met Lindblad.

Nieuwe reservecoureur

"We hebben Ayumu Iwasa als reservecoureur", zei Red Bull-adviseur Helmut Marko bij Auto, Motor und Sport. "Lindblad heeft genoeg punten voor zijn superlicentie. We hebben ook een test van 300 kilometer in een Formule 1-auto met hem gedaan in Imola, dus in theorie kan hij zo instappen."

"Maar hij wordt in september pas achttien. Daarom stappen we nu naar de FIA toe om een uitzondering te maken. Antonelli heeft het ook gekregen. We zien geen reden waarom ze niet hetzelfde zouden doen voor Lindblad. Mocht dat lukken, hebben we al twee reservecoureurs."

Promoties binnen Red Bull

Lindblad reed vorig jaar in de Formule 3. De Engelsman won meteen zijn eerste race in die klasse en eindigde uiteindelijk vierde in het eindklassement. In 2025 gaat hij in de Formule 2 rijden bij Campos Racing. Vorig jaar reed Hadjar ook voor dat team.

De Fransman promoveerde deze winter van de F2 naar F1, waar hij voor Red Bulls 'kleine broertje' Racing Bulls gaat rijden. Daar kwam weer een plekje vrij door de overstap van Liam Lawson naar Red Bull, die op zijn beurt weer de vertrokken Sergio Pérez opvolgt als teamgenoot van Verstappen.