Max Verstappen maakt bijzondere afspraak met Red Bull en is verlost van 'onzindingetjes'

Max Verstappen is door zijn successen in de Formule 1 wereldberoemd geworden en heeft miljoenen fans over de hele wereld. Zij willen alles weten van de Nederlander, maar hebben wat dat betreft een teleurstelling moeten slikken. Dat komt door een afspraak die Verstappen en Red Bull samen hebben gemaakt.

Verstappen heeft namelijk steeds meer problemen met en bezwaar tegen de filmpjes die voor bijvoorbeeld de sociale kanalen van Red Bull worden gemaakt. In veel sporten hebben de boegbeelden van het team een belangrijke rol in de uitingen op de social media-kanalen van hun werkgever, maar in het geval van Verstappen is dat niet meer zo.

Geen 'onzindingetjes' meer

Hij en Red Bull hebben afgesproken dat Verstappen daar niet meer aan mee hoeft te doen. Dat vindt hij zelf maar al te fijn, blijkt in gesprek met De Telegraaf. Verstappen heeft er namelijk bar weinig mee. "Ik vind het vooral fijn om met serieuzere, productieve zaken bezig te zijn, Niet meer met van die onzindingetjes." De tijden dat de Nederlander leuke challenges deed op bijvoorbeeld het Instagram-account van Red Bull, zijn zo te zien dus voorbij.

Zoals bij zoveel onderwerpen laat Verstappen duidelijk merken dat hij het simpelweg niet leuk vindt. "Ik heb liever dat ze dingen naar buiten brengen die constructief zijn en waar mensen misschien nog iets van kunnen leren. In plaats van filmpjes voor TikTok en dergelijke."

Social media 'minder fijn'

Het zal voor veel fans van Verstappen een lichte teleurstelling zijn, maar zelf is hij vooral blij dat hij van de verplichtingen verlost is. Hoewel hij vroeger de grootste pret had met voormalig teamgenoot Daniel Ricciardo en het plezier van het scherm spatte, kijkt hij er anders naar dan in zijn beginperiode van zijn loopbaan. "Social media was toen, in 2016 en 2017, voor mijn gevoel wel anders dan het tegenwoordig is. Het is best wel veranderd en minder fijn, vind ik dan."

Formule 1-seizoen van start

Verstappen kan dit weekend aan de bak, want het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De viervoudig wereldkampioen hoopt uiteraard voor het vijfde jaar op rij de beste te zijn, maar heeft serieuze concurrentie. Vorig jaar bleek de Red Bull allerminst de snelste en ook de voorbije maanden zat de concurrentie niet stil. Verstappen verwacht dat hij in Australië dan ook niet wint. Daardoor lijkt een bijzondere serie van Verstappen ten einde te komen.