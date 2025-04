Vrees voor toekomst zonder Max Verstappen: 'Zo zit de Nederlander in de wedstrijd'

Sinds Max Verstappen in 2015 debuteerde in de Formule 1 is de liefde voor de sport in Nederland extreem toegenomen. Zo erg zelfs, dat de F1 Exhibition naar Amsterdam is gekomen. Oud-coureur Robert Doornbos hoopt dat de populariteit in eigen land blijft, ook zonder Verstappen.

"Zonder Max hadden we geen Dutch Grand Prix gehad en geen draagvlak voor een exhibition als dit", sprak Doornbos, ambassadeur van de tentoonstelling, voor de camera van Sportnieuws.nl. "Dit is puur echt voor de Formule 1-liefhebber, maar tegelijkertijd ook voor de nieuwe fans", vindt hij.

"De uitdaging gaat zijn: Formule 1 is er ook ná Max Verstappen. En vind je het spelletje dan ook nog leuk om te zien of McLaren kan winnen, of Mercedes of Ferrari. Dat komt hier ook wel naar voren, het is niet alleen Max, Max, Max. Het is een trip down memory lane."

Leven na Verstappen

Verstappen werd in 2021 wereldkampioen in de RB16, die in Amsterdam te bewonderen valt. Het is Doornbos' favoriete deel van de tentoonstelling. "Dat is natuurlijk onwijs gaaf om te zien. Het brengt ook sportgeschiedenis met zich mee", aldus de oud-coureur.

Inmiddels is Verstappen viervoudig wereldkampioen en is hij met name in eigen land populair. De Nederlander heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zichzelf niet tot op latere leeftijd in de Formule 1 ziet. Er is dus leven ná Verstappen. "De populariteit gaat afnemen", verwacht Doornbos. "Zo zitten Nederlanders nou eenmaal in de wedstrijd. Ze volgen het, ze supporten hem als-ie wint. En als hij er niet meer is, dan blijven de liefhebbers over."

Doornbos hoopt dat er de afgelopen jaren genoeg is gedaan om ook een draagvlak te hebben voor een Formule 1 zonder Verstappen.

Bijzondere periode

Jan Lammers, eveneens oud-coureur, vindt dat de Nederlander zich gelukkig mag prijzen. "Wij hebben een periode in de Formule 1 waarin we de hele succesperiode van Max van begin tot eind meemaken. Al die wereldkampioenschappen. Daar hebben we de Nederlanders kroongetuige van kunnen laten zijn met de Dutch Grand Prix, daar zijn we super trots op", benadrukt hij.