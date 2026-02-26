Het was even schrikken bij Formule 1-coureur George Russell en zijn vriendin Carmen Montero Mundt. De 28-jarige influencer moest ineens naar het ziekenhuis met acute gezondheidsklachten. En dat vlak voor de start van het nieuwe raceseizoen voor de Britse topcoureur.

Mundt belandde in het ziekenhuis met een blindedarmontsteking. Die moet snel verholpen worden, anders is er zelfs kans op overlijden. De ontsteking begint met hevige pijn in de onderbuik en kunnen leiden tot braken, koorts en pijn bij bewegen, lachen en hoesten. Als de ontsteking 'doorbreekt' kunnen de gevolgen desastreus zijn. De blinde darm kan dan knappen en een levensgevaarlijke buikvliesontsteking of abcessen in de buikholte veroorzaken.

'Aan het herstellen'

Gelukkig was Mundt er met haar klachten op tijd bij, zo getuigt ze op haar Instagram. Vanuit een ziekenhuisbed bevestigt ze de diagnose die ze schijnbaar al vermoedde. Ze is al succesvol geopereerd en dus heeft ze de gevaren ontweken. Russell kwam haar natuurlijk steunen in het ziekenhuis en werd door zijn vriendin meteen omschreven als haar favoriete verpleger van allemaal. "Ik ben nu aan het herstellen in het beste gezelschap", schrijft de geboren Spaanse.

Tussen werkverplichtingen in

Mundt had geluk dat Russell nog een week vrij is. Vorige week reed hij nog testrondjes in de Mercedes voor het nieuwe seizoen. De testdagen in Bahrein werden vrijdag afgesloten om klaar te zijn voor de openingsrace van volgend weekend in Melbourne. Het had dus niet veel gescheeld of de Britse coureur had zijn vriendin niet kunnen bezoeken en steunen in het ziekenhuis.

Favoriet voor wereldtitel

Russell is bij de bookmakers favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1 dit jaar. Toch zijn de verschillen klein. Waar hij eerst de grote favoriet was, ziet hij nu dat Max Verstappen in zijn buurt staat. Mercedes oogde tijdens de tests heel sterk, maar Ferrari van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook. Regerend wereldkampioen Lando Norris is terug te vinden op plek zes van favorieten bij de bookmakers, onder Mercedes-coureurs Russell en Kimi Antonelli, de Ferrari-coureurs en Verstappen.